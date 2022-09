GSX 2022-- Wasabi Technologies, das Hot-Cloud-Speicher-Unternehmen, gab heute eine neue Integration mit Hanwha Techwin bekannt, die eine vollständig skalierbare, kosteneffiziente Cloud-Speicherlösung für dasWisenet WAVE VMS bietet, um die Anforderungen der Überwachungsbranche an die Architektur der nächsten Generation zu erfüllen. Durch die Kombination von On-Premise- und Cloud-Technologie können Benutzer von Wasabi Hot Cloud Storage und Wisenet WAVE VMS eine hohe Anzahl von Kameras, hochauflösende Bilder, hohe Bildraten und lange Aufbewahrungszeiträume mit extrem hoher Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit unterstützen, um die Anforderungen an Videoüberwachungssysteme zu erfüllen und gleichzeitig Videodaten mit den stärksten Sicherheitsverfahren der Branche zu schützen.

Wasabi bietet einfachen, berechenbaren und erschwinglichen Hot-Cloud-Speicher für Unternehmen weltweit. Das bedeutet, dass Unternehmen in der Überwachungs- und Sicherheitsbranche eine unbegrenzte Menge an Daten zu 1/5 der Kosten größerer Anbieter wie AWS S3 speichern und darauf zugreifen können und zwar in Millisekunden, wann immer sie sie benötigen und ohne dass Gebühren für Egress oder API-Anfragen anfallen. Wisenet WAVE ist eine IP-Videomanagement-Plattform, mit der Benutzer maßgeschneiderte Überwachungslösungen für jede Art von Projekt oder Anforderung erstellen können.

Wasabi Hot Cloud Storage in Kombination mit Wisenet WAVE bietet die derzeit erschwinglichste Cloud-Speicherumgebung für anspruchsvolle Videoüberwachungsinfrastrukturen, einschließlich High-Definition- und Megapixel-Umgebungen. Die Benutzer können die Sicherung und Wiederherstellung großer Systeme vereinfachen ohne die Beschränkungen von On-Premise-Datenbanken, Kapazitäten freisetzen, indem sie Videos einfach an einen anderen Standort verlagern, und ihre Lösung mit voller Flexibilität skalieren, wenn sich ihr Unternehmen weiterentwickelt. Darüber hinaus ist Wasabi Hot Cloud Storage bestmöglich ausgerüstet, um Überwachungsdaten durch ein sicheres und unveränderliches Air-Gap-Speichersystem vor Cyberangriffen und anderen Datenverlusten zu schützen.

"Die Videoüberwachungsbranche erlebt ein bemerkenswertes Innovationstempo, und Hanwha Techwin sorgt weiterhin dafür, dass unsere Lösungen wie Wisenet WAVE flexible und innovative Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Einrichtungen und wichtigen Daten bieten", so Mark Heintzman, Technical Partnership Manager bei Hanwha Techwin. "Die Integration mit Wasabi Hot Cloud Storage gibt Kunden mehr Kontrolle über ihre Überwachungslösungen mit vorhersehbaren Preisen, höherer Leistung und der Flexibilität, ihre Daten so zu speichern und abzurufen, wie es ihr Geschäft erfordert."

"Durch unsere Integration mit Wisenet WAVE VMS von Hanwha Techwin profitieren Unternehmen, die Überwachungsmaterial speichern, von vorhersehbaren Preisen und hoher Leistung angesichts wachsender Dateigrößen und Aufbewahrungsanforderungen, während sie gleichzeitig in der Lage sind, Videodaten nahtlos in Wasabi zu archivieren und zu schützen", sagte David Boland, Vice President of Cloud Strategy bei Wasabi Technologies. "Diese optimale Hybrid-Cloud-Architektur ermöglicht es unseren Kunden, einfache, maßgeschneiderte Lösungen für ihre Videoüberwachungsaufgaben zu entwickeln, ohne dabei ihr Budget zu sehr zu belasten."

Weitere Informationen über die Integration von Wasabi in Wisenet WAVE finden Sie unter https://wasabi.com/partner/hanwha/.

Über Wasabi Technologies

Wasabi bietet einfachen, berechenbaren und erschwinglichen Hot-Cloud-Speicher für Unternehmen auf der ganzen Welt. Es ermöglicht Unternehmen die Speicherung und den sofortigen Zugriff auf eine unbegrenzte Menge an Daten zu einem Fünftel des Preises der Wettbewerber, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausstiegsgebühren. Wasabi genießt das Vertrauen von Zehntausenden von Kunden weltweit und gilt als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers ins Leben gerufen, hat sich bis dato fast 275 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln gesichert und ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Boston. Wasabi ist ein stolzer Partner der Boston Red Sox und der offizielle Cloud-Speicherpartner des Liverpool Football Club und der Boston Bruins.

Folgen Sie Wasabi auf Twitter, Facebook, Instagram und The Bucket.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220913005205/de/

Contacts:

Kaley Carpenter

Inkhouse für Wasabi

wasabi@inkhouse.com