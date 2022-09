Beijing (ots/PRNewswire) -Innovation und Globalisierung werden auch in den kommenden Jahren das Wachstum in Asien vorantreiben, trotz Herausforderungen wie der COVID-19-Pandemie und der aktuellen Rezession, sagten Podiumsteilnehmer am Donnerstag auf dem 24. akademischen Seminar des International Finance Forum (IFF).Asien, das in den letzten 50 Jahren ein phänomenales Wachstum erlebt hat, hat von der pragmatischen Politik und den Ansätzen vieler asiatischer Regierungen profitiert, sagte Takehiko Nakao, Vorsitzender des Mizuho Research Institute und ehemaliger Präsident der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB).Zu Beginn des Seminars stellte Nakao seine Memoiren "The Rise of Asia" vor: Perspectives and Beyond" (veröffentlicht im Juli 2022 und verfügbar auf der Website der ADB), in dem er auf seine Amtszeit bei der Asiatischen Entwicklungsbank zwischen 2013 und 2020 zurückblickt.Das IFF lud auch renommierte Wirtschaftswissenschaftler ein, um aktuelle Herausforderungen und Chancen in Asien zu diskutieren. Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Professor Justin Yifu Lin von der Universität Peking, Daniel Runde, Senior Vice President des Center of Strategic and International Studies (CSIS), und Hoe Ee Khor, Chefökonom des ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO Asia).Industrialisierung, technologische Entwicklung, demografische Dividende und Globalisierung seien die treibenden Kräfte für den Aufstieg Asiens, so Nakao."Es gibt keinen asiatischen Konsens", sagte Nakao, "aber wirksame politische Maßnahmen, starke Institutionen, die Entschlossenheit der Regierungen bei der Einführung von Reformen, die Fähigkeit zu lernen und eine klare Vision für die Zukunft, die oft von vorausschauenden Führungspersönlichkeiten vertreten wird, sind wichtig."Justin Lin von der Universität Peking sagte, dass Standard-Wirtschaftstheorien wie der Washington Consensus nicht zwischen entwickelten Volkswirtschaften und Schwellenländern unterschieden."Es ist wichtig, eine asiatische Stimme in der Weltgemeinschaft zu haben", sagte Lin.Das dynamische Wachstum Asiens in den letzten Jahrzehnten und der wachsende Anteil am globalen BIP, der in den letzten 50 Jahren von 4,1% auf 24 % gestiegen ist, erklären den Erfolg der Region am besten, so Lin.Die Diskussionsteilnehmer waren sich auch einig über die wichtige Rolle der Regierung bei der innovationsgetriebenen Entwicklung Asiens, bei der Förderung von Bildung, dem Einsatz von Investitionen, dem Schutz des geistigen Eigentums und dem Privatsektor.Obwohl Unterbrechungen in der Lieferkette das Wachstum während der Pandemie behindert haben, argumentierte Runde, dass Unternehmen Fragen der Lieferkette neu überdenken sollten, da viele die "China-Plus-One-Strategie" übernommen haben, um einen Teil der Produktion aus China zu verlagern.Khor sagte jedoch, Chinas Produktionssystem sei zu fortschrittlich, um ersetzt zu werden."Die globale Lieferkette ist so effizient und komplex, dass jeder Versuch, sie zu zerschlagen, nahezu unmöglich ist", so Khor.Da die Spannungen zwischen China und den USA zunehmen, war sich das Gremium einig, dass beide Seiten offen miteinander kommunizieren sollten. Nach Ansicht von Experten wird eine stabile und kooperative Beziehung zwischen China und den USA für die Region von Vorteil sein.Khor fügte hinzu, dass die Entwicklungsländer vom Wettbewerb um Infrastrukturinvestitionen zwischen China und den USA profitieren können. Lin betonte, dass Chinas Wachstum dem Rest der Welt zugute kommen werde.China hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, wie z. B. Investitionen in die Infrastruktur, um die Wirtschaft anzukurbeln, was das Vertrauen der Chinesen stärken und den Konsum und die Investitionen ankurbeln wird, so Lin.Jianhai Lin, Vizepräsident der IFF und ehemaliger Sekretär des IWF, moderierte die Diskussion. Das Akademische Seminar des IFF ist eine der wichtigsten Veranstaltungen des Internationalen Finanzforums (IFF), bei der wir Spitzenbeamte, Wirtschaftswissenschaftler und Akademiker zusammenbringen, um die neuesten Ereignisse und Entwicklungen in der Welt zu diskutieren.Das Internationale Finanzforum (IFF) ist eine unabhängige, gemeinnützige, nichtstaatliche internationale Organisation, die im Oktober 2003 in Peking von führenden Vertretern des Finanzsektors aus mehr als 20 Ländern und Regionen gegründet wurde, darunter China, die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Schwellenländer und führende Vertreter internationaler Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF). Die IFF ist eine seit langem bestehende hochrangige Plattform für Dialog, Kommunikation und multilaterale Zusammenarbeit, die die Rolle der F20 (Finance 20) übernommen hat.Pressekontakt:Steel SHEN,stellvertretender GM des IFF-Büros in Peking,E-Mail: Steel.shen@iff.org.cn; Kathy Gao,Medienmanagerin,E-Mail: Kathy.gao@iff.org.cnOriginal-Content von: International Finance Forum (IFF), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156151/5320298