Smithers, ein führender Anbieter von Prüf-, Beratungs-, Informations- und Compliance-Dienstleistungen, gibt die Ernennung von Dr. Stewart B. Jacobson, DVM, DACVP, zum Präsidenten der Smithers Environmental Risk Sciences Division bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220913005969/de/

Dr. Stewart B. Jacobson, DVM, DACVP, President, Smithers Environmental Risk Sciences Division. (Photo: Business Wire)

Stewart hat die Verantwortung für das operative Geschäft und die Strategie in Nordamerika, Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum und leitet die Bereiche Ökotoxikologie, Umweltverhalten, Stoffwechsel von Pflanzen und Tieren sowie die chemischen Dienstleistungen für die Pharmazie-, Pflanzenschutz- sowie Industrie- und Spezialchemikalien-Branchen. Er stößt zu Smithers mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Toxikologie und präklinische Forschung, wobei seine Aufgaben vom fest angestellten Pathologen bis hin zur Führungspersönlichkeit von großen Auftragsforschungsunternehmen (CROs) mit mehreren Standorten reichen.

"Stewart ist ein strategischer Innovator, der in der Branche für seine wissenschaftliche Exzellenz und die Erbringung von Dienstleistungen, die die Erwartungen der Kunden erfüllen, hoch angesehen ist", sagte Susan Shepherd, Group President, Smithers. "Seine umfassende Erfahrung in der Führungsrolle, sein Verständnis für regulierte Märkte und sein Fachwissen im Management globaler Betriebsabläufe werden unsere Entschlossenheit stärken, Daten genau und pünktlich zu liefern, und zwar über eine enge Beziehung zu unseren Kunden."

Stewart erwarb seinen Bachelor of Science in Engineering/Computer Science an der University of Illinois und seinen Doktor der Veterinärmedizin (DVM) an der Tufts University. Nach einer Facharztausbildung an der University of Connecticut wurde er als Diplomate of the American College of Veterinary Pathologists (DACVP) zertifiziert. Er ist Mitglied der Society of Toxicologic Pathologists und der Society of Cardiovascular Pathologists. Zuvor war er auch in hochrangigen Führungsrollen bei Inotiv, dem Battelle Memorial Institute, SNBL, bei Charles River Laboratories und Covance Laboratories tätig. Vor seiner Tätigkeit im Bereich der pharmazeutischen und medizintechnischen Tests war er als Software-Ingenieur und Unternehmer tätig und konzentrierte sich auf die Entwicklung von Computermodellen für das Space Shuttle und den Bau von Software-Engineering-Systemen für die Luft- und Raumfahrt und technische Anwendungen.

Weitere Informationen über Smithers finden Sie unter: https://www.smithers.com/

Über Smithers:

Smithers wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Akron, Ohio. Das Unternehmen ist ein multinationaler Anbieter von Prüf-, Beratungs-, Informations- und Compliance-Dienstleistungen. Mit Laboratorien und Standorten in Nordamerika, Europa und Asien unterstützt Smithers Kunden in den Transport-, Biowissenschaften-, Verpackungs-, Werkstoffe-, Komponenten-, Konsumgüter-, Trockenprodukte- und Energie-Branchen. Smithers liefert akkurate Daten, pünktlich und mit hohem Qualitätsanspruch, indem es wissenschaftliche, technologische und geschäftliche Expertise integriert, so dass Kunden zuversichtlich innovieren können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220913005969/de/

Contacts:

Glenn G. Goldney

Executive Vice President of Sales Marketing

ggoldney@smithers.com

+1 (330) 203-2188