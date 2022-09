Paris (ots/PRNewswire) -Eine unabhängige Studie, die von Environmental Standards, Inc. konzipiert und überwacht und von Pace Analytical Services LLC durchgeführt wurde, ergab, dass keine PFAS nachgewiesen oder in den Inhalt der proprietären Advanced In-Mold Fluorinated (IMF)-Behälter von IPACKCHEM ausgelaugt wurden."Diese Studie bestätigt, dass das fortschrittliche IMF-Barriereverfahren von IPACKCHEM Verpackungen schafft, die sicher und nachhaltig sind, und eine Lösung für das Auslaugen von PFAS aus fluorierten Behältern darstellt. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Technologie und unser Verfahren dazu beitragen können, die Vorteile von fluorierten HDPE-Verpackungen zu nutzen und gleichzeitig die öffentliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen", so JP Morvan, der CEO von IPACKCHEM.Im März 2021 stellte die EPA fest, dass bei bestimmten HDPE-Behältern die Gefahr des Auslaugens von PFAS in den Inhalt der Behälter besteht. Die EPA-Studie bestätigte, dass acht verschiedene PFAS in den fluorierten HDPE-Behältern nachgewiesen wurden, wobei die Werte zwischen 20 und 50 Teilen pro Milliarde lagen.Seitdem hat die EPA festgestellt, dass Fluorierungsverfahren, bei denen Fluorgas ohne die Anwesenheit von Sauerstoff verwendet wird, das Risiko der Bildung von PFAS verringern können. Darüber hinaus hat die FDA die Verwendung von Behältern mit Barrieretechnik für Lebensmittel nur dann zugelassen, wenn die Fluorierung der Behälter durch Herstellungsverfahren erfolgt, die Stickstoff verwenden.Das proprietäre Advanced IMF-Verfahren von IPACKCHEM verwendet ein verdünntes Gemisch aus Fluor und Stickstoff, das nur mit der inneren Oberfläche des Behälters reagiert, um eine Barriere gegen chemische Migration zu schaffen und so die Integrität und Reinheit des Produkts zu gewährleisten.Ergebnisse der Advanced IMF Container Study von PaceDie unabhängige Studie, deren Zusammenfassung heute veröffentlicht wurde, wurde von Wissenschaftlern von Pace Analytical Services durchgeführt, wobei die Tests von Environmental Standards, einem spezialisierten Chemieberatungsunternehmen mit großer Erfahrung in dieser Art von Tests, konzipiert und überwacht wurden.- Die Studie wurde mit einem äußerst robusten Verfahren mit mehreren Proben, einem aggressiven Lösungsmittel und Langzeittests über verschiedene Zeiträume durchgeführt.- In der Studie wurde untersucht, ob eine der 19 PFAS-Zielverbindungen1 nach ein- bis dreimonatiger Exposition in einem Methanol-Lösungsmittel gefunden wurde, und zwar für die verschiedenen Arten von Behältern, die außerhalb der Vereinigten Staaten im Handel erhältlich sind.- Keine der Ziel-PFAS wurde in den Proben aus den IPACKCHEM Advanced IMF-Behältern an oder über der Bestimmungsgrenze (LOQ) nachgewiesen.Die Studie wurde im Rahmen eines Vertrags mit Steptoe & Johnson durchgeführt und von IPACKCHEM finanziert."Wir hielten es für wichtig, unsere Advanced IMF-Industriebehälter wissenschaftlichen Tests zu unterziehen, um festzustellen, ob sie sicher und in Übereinstimmung mit unseren höchsten Standards funktionieren. Wir freuen uns über die Ergebnisse dieser Tests, die den Benutzern das Vertrauen geben können, dass sie unsere Behältersicher verwenden können", sagte JP Morvan.IPACKCHEMIPACKCHEM wurde vor drei Jahrzehnten mit dem Ziel gegründet, die Handhabung von Spezialchemikalien sowohl unter Umwelt- als auch unter Sicherheitsaspekten zu verbessern. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von Hochleistungs-Kunststoffverpackungen entwickelt und beliefert heute Kunden an Produktionsstandorten auf vier Kontinenten.Zu Beginn führte IPACKCHEM innovative starre Kunststoffverpackungen mit Barriereeigenschaften ein, um den sicheren Transport, die Lagerung und die Handhabung von Chemikalien zu gewährleisten, die in den Bereichen Pflanzenschutz, Tiergesundheit, Aromen und Duftstoffe, Pharmazeutika und Laboranwendungen eingesetzt werden.Die starren Barriere-Kunststoffbehälter von IPACKCHEM erfüllen strenge verfahrenstechnische Qualitätskontrollen und sind von den Vereinten Nationen für den Transport von Gefahrgut zertifiziert.Die proprietäre Verpackungslösung von IPACKCHEM mit der Advanced IMF-Barrieretechnologie ist zu 100 Prozent recycelbar und kann auch mit einem hohen Prozentsatz an Post-Consumer Recyclingmaterialien (bis zu 50 %) hergestellt werden.1 In der Studie wurden 19 PFAS-Verbindungen untersucht, darunter die 8 PFAS-Verbindungen, die in den Studien der US-amerikanischen EPA nachgewiesen wurden.Kontakt: Claire Parkerclaire@cbcommunicationsllc.comVictor Lusvardivictor.lusvardi@ipackchem.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1896914/IPACKCHEM_Logo.jpgOriginal-Content von: IPACKCHEM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165161/5320330