Bereits 27 Mio. Unzen Gold Eq!: Ein starkes Bohrergebnis nach dem anderen! Übernahmefantasie definitiv vorhanden! KAUFALARM PLUS GRATISAKTIEN!

Auch im August und September wurden drei Pressemeldungen mit sensationellen Bohrergebnissen veröffentlicht. Nutzen Sie die aktuelle Kursschwäche im Sektor - vor allem diese Top Goldaktie ist viel zu günstig bewertet!

Weitere spektakuläre Bohrergebnisse veröffentlicht: Bohrloch GS-21-113-W2 mit 1,12 g/t Gold Eq über 1.497,50 m inklusive eines Intervalls von 168 m mit 2,48 g/t Gold Eq! Das Bohrloch GS-22-146 traf 9,55 g/t Gold Eq über 10,5 m innerhalb 517,5 m mit 1,10 g/t Gold Eq!

Diverse "Step-Out' Bohrlöcher (bis zu 500 m von der 2021er Explorationssaison entfernt) trafen Gold und dürften einen extrem positiven Einfluss auf die nächste Ressourcenschätzung haben!

Bei der am 07.09.22 stattgefunden Hauptversammlung und Sonderversammlung stimmten die Aktionäre dem Spin-Off des "Crown' Projekts mit überwältigender Mehrheit von 99,93% zu. Aktionäre erhalten für je 1 gehaltene Tudor Gold Aktie ca. 0,251 an der neuen Gesellschaft Goldstorm Metals Corp.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Unternehmen sind auf die Stabilität des Geschäftsumfelds in den Ländern angewiesen, in dem Sie aktiv sind. Vor/- und Nachteile bezüglich von spezifischen Risiken werden allgemein auch als "Länderrisiko" bezeichnet.

Die Höhe und Entwicklung des Länderrisikos ist daher ein wichtiger strategischer und operativer Indikator für international tätige Unternehmen. Das Länderrisiko umfasst eine Vielzahl von Faktoren wie politische Entwicklungen, das Risiko von (bewaffneten) Konflikten und die finanzielle Lage der Staaten. Diese Faktoren beziehen sich beispielsweise auf regulatorische Änderungen, das Risiko der Beschlagnahme, Unruhen, Krieg, Devisenkontrollen und Abwertungen.

Der globale Transaktionswert von M&A-Deals in der Bergbauindustrie erreichte gemäß Globaldata.com im zweiten Quartal 2022 insgesamt 24 Milliarden US-Dollar. Firmen bzw. Projekte, im bergbaufreundlichen Kanada lagen dabei mit einem Anteil von mehr als 50 % ganz klar auf Rang 1.

Das ist auch sehr verständlich, da die die Liste der riskanten, korrupten und politisch instabilen Länder weltweit, insbesondere in Afrika und Mittel- und Südamerika deutlich zugenommen haben, wie die Länder-Risiko-Übersicht von Atradius unten sehr anschaulich vermittelt.

Grün markierte Regionen wie Australien, Europa und Nordamerika gelten derzeit politisch als besonders stabil, daher sind Minenprojekte in diesen Ländern leichter finanzierbar und stehen bei möglichen M&A - Transaktionen seitens großer Rohstoff-Produzenten ganz oben auf der Kaufliste.

Quelle: https://group.atradius.com/publications/trading-briefs/risk-map.html

Ein solches Weltklasseprojekt, dass auf der Kaufliste der großen Goldproduzenten ganz oben stehen dürfte, ist "Treaty Creek' von Tudor Gold Corp. (Ticker: TUD, WKN: A2AJ7Y). Im Frühjahr 2021 wurde bereits eine erste enorme Mineralressourcenschätzung in Höhe von 27,3 Mio. Unzen Gold Eq in allen Kategorien veröffentlicht.

Da das Unternehmen sensationelle Ergebnisse mit hochgradigen Bohrintervallen in 2021 & 2022 veröffentlicht hat, dürften Marktteilnehmer mit Spannung auf eine Ressourcenaktualisierung warten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im ersten Halbjahr 2023 rauskommt.

Darüber hinaus befinden sich auf dem 17.913 Hektar großen Flaggschiffprojekt zusätzliche hochaussichtsreiche Bohrziele wie etwa "Eureka' / "Calm before the Storm' ("CBS') oder auch "Perfectstorm' ("PSZ').

Die Kursentwicklung bei Tudor Gold war, wie bei allen Goldaktien, in den letzten Monaten für Aktionäre enttäuschend.

Doch da der Kursverlauf komplett diametral zu den starken fundamentalen Ergebnissen der letzten beiden Bohr-Saisons steht, ist die derzeitige Kursschwäche einer dieser extrem seltenen Einstiegschancen für smarte Anleger.

Nach dem Aufsetzten auf die wichtige charttechnische Unterstützungszone bei 0,93/0,95 CAD sollte ein Trendwechsel mit dynamischer Aufwärtsbewegung kurzfristig wieder wahrscheinlicher sein.

Bis zu den Allzeithochs von 4,51 CAD am 05.08.2020 winken smarten Investoren mehr als 380 % an möglichen Kursgewinnen!

Quelle: Stockcharts.com

Schauen wir jetzt auf die Höhepunkte der drei veröffentlichten Pressemeldungen aus August & September, die starke Bohrergebnisse enthielten:

Pressemeldung vom 12. September 2022 ( Link hier ):

Tudor (WKN: A2AJ7Y) veröffentlichte die Ergebnisse von 5 Diamantbohrlöchern, die alle auf Gold/Silber sowie Kupfermineralisierungen gestoßen sind.

Die vorläufigen Ergebnisse des 350 Meter "Step-Out'-Bohrlochs GS-22-151-W1 enthielten sogar sensationelle Intervalle mit 59,53 g/t Gold Eq über 1,50 Meter.

Stark waren auch die Ergebnisse vom In-Fill Bohrloch GS-22-154, bei dem 2,02 g/t Gold Eq über 180,0 Meter (inklusive eines Intervalls mit 3,18 g/t Gold Eq über 93 Meter) durchschnitten wurden!

Davon zeigte sich auch Ken Konkin, Präsident und CEO von Tudor Gold begeistert, der sagte:

"Wir freuen uns sehr, über den anhaltenden Erfolg bei den "Step-out'-Bohrungen bei unserer "Goldstorm'-Lagerstätte zu berichten. Ein weiteres Bohrloch hat hochgradiges Gold innerhalb des nordöstlichen Bereichs dieser Lagerstätte durchschnitten… Dieser hochgradige 1,5 m lange Intervall mit 59,53 g/t Gold Eq innerhalb von GS-22-151-W1 stellt einen 350 m langen "Step-Out'-Intervall vom 2021er Bohrprgramm dar. Unser technisches Team betrachtet dies als eine bedeutende Entdeckung, da diese hochgradigen Intervalle miteinander verbunden sein könnten. Weitere Bohrungen werden empfohlen, um die Ausrichtung und Konsistenz entlang des strukturellen Korridors zu bestätigen, der diese und andere kürzlich gemeldete hochgradige Intervalle innerhalb des nordöstlichen Aspekts der "Goldstorm'-Lagerstätte enthält."

Natalie Senger, VP Resource Development, fügte hinzu:

"Diese Bohrergebnisse werden zur Neudefinition der Ressourcendomänen Copper Belle und "Goldstorm' beitragen. Die Bohrungen in 2021 und 2022 haben unser Verständnis der Kontinuität der Mineralisierung erheblich verbessert, insbesondere innerhalb der ("inferred') abgeleiteten Ressourcenteile der Domänen DS5 und CS600. Tudors Ziel ist es, die Ressourcendomänen zu optimieren, indem man sich auf die zusammenhängendsten Teile der Mineralisierung mit den höchsten Gehalten konzentriert und gleichzeitig die gesamten Gold- und Silber Unzen bzw. Kupfer optimiert. Wir sind zuversichtlich, dass die nächste Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 ein viel robusteres Modell liefern wird, auf dem das Projekt entwickelt und die Exploration, sofern erforderlich, fortgesetzt werden kann."

Pressemeldung vom 11. August 2022 ( Link hier ):

Das Explorationsprogramm auf den "Treaty Creek' Konzessionsflächen umfasst ein aggressives Ressourcenerweiterungs- und Definitionsbohrprogramm für mehrere Gebiete, darunter bei der "Goldstorm'-Lagerstätte sowie den Bohrzielen "Eureka' und "Calm Before the Storm'.

Am 11.08.22 veröffentlichte Tudor die Ergebnisse zu drei Bohrlöcher vom vierten Satz der Phase 1 der diesjährigen Bohrsaison .

Besonders hervorzuheben ist das Bohrloch GS-21-113-W2, das spektakuläre 1,12 g/t Gold Eq über 1.497,50 m inklusive eines 168 m Intervalls mit 2,48 g/t Gold Eq ergab.

Der Präsident und CEO von Tudor Gold, Ken Konkin kommentierte wie folgt:

"Während des 2021er Bohrprogramms bohrten wir Bohrloch GS-21-113-W2 bis zur maximal möglichen Tiefe und stellten fest, dass die stärkste Sulfidmineralisierung am Boden dieses Lochs auftrat. Es wurde entschieden, die Verrohrung und die HQ-Stangen im Bohrloch GS-21-113-W2 zu belassen, mit dem Plan, dieses Jahr mit einem leistungsstärkeren Diamantbohrgerät die Bohrung fortzuführen. Und wir hatten Erfolg! Das Bohrloch wurde um 280,1 m erweitert, was zeigt, dass die Gold- und Kupfergehalte in der Tiefe zunehmen, da die stärkste Mineralisierung zwischen 1.520 m und 1.688 m auftritt. Dieser Teil des Bohrlochs weist durchschnittlich 2,48 g/t Gold Eq über 168 m auf, wobei der Kupfergehalt bei durchschnittlich 0,82 % lag. Die Silbermineralisierung wird auch in der Tiefe innerhalb der CS600-Domäne stärker."

Pressemeldung vom 23. August 2022 ( Link hier ) u.a. mit Ergebnissen von Bohrloch GS-22-146:

Das Bohrloch enthielt einen hochgradigen Abschnitt mit 9,55 g/t Gold Eq über 10,5 Meter innerhalb 517,5 Meter mit durchschnittlich 1,10 g/t Gold Eq.

Die Ergebnisse in der Pressemitteilung stammen von zwölf Diamantbohrlöchern, die bei der "Eureka'-Zone und sechs Diamantbohrlöcher bei der "Goldstorm'-Lagerstätte gebohrt wurden. Bei "Goldstorm' wurden drei der sechs Bohrlöcher teilweise oder vollständig außerhalb des Gebiets der 2021er Mineralressourcenschätzung gebohrt.

Ken Konkin, Präsident und CEO von Tudor Gold erkläre in der Pressemeldung folgendes:

"Wir sind mit den fünften Ergebnissen des 2022er "Treaty Creek'-Bohrprogramms äußerst zufrieden. Wir sehen nicht nur anhaltenden Erfolg bei den "Step-out'-Bohrungen der großen "Goldstorm'-Lagerstätte und ihrer verschiedenen Domänen, sondern sehen auch die Fortsetzung des Auftreffens hochgradiger Gold- und Silberpulse als einen überdruckten Stil im Spätstadium der Mineralisierung. Bemerkenswerterweise ist eine viel höhere Silbermineralisierung mit diesen Merkmalen im Spätstadium verbunden, was durch einen 1,5-m-Intervall innerhalb der 300H-Domäne unterstützt wird, der 24,11 g/t Gold Eq (20,40 g/t Gold, 311 g/t Silber und 648 ppm Kupfer) innerhalb des Bohrlochs GS-22-146 als Teil eines 10,5 m langen Intervalls mit durchschnittlich 9,55 g/t Gold Eq (8,77 g/t Gold, 62,44 g/t Silber und 410 ppm Kupfer). In ähnlicher Weise wurde in Bohrloch GS-22-147 ein Intervall von 22,79 g/t Gold Eq über 1,10 m (13,4 g/t Gold, 801 g/t Silber und 196 ppm Kupfer) getroffen."

Auf der folgenden Grafik aus der Pressemeldung vom 12.09.22 kann man die Erstressource der "Goldstorm'-Lagerstätte (gelb-gold umrahmte Zone) sowie diversen "In-Fill'- bzw. "Step-Out'-Bohrlöcher von der diesjährigen Bohrsaison gut erkennen.

Quelle: Tudor Gold Corp.

(WKN: A2AJ7Y, Frankfurt: TUC, TSX-V: TUD)

Für alle neuen Leser haben wir weitere Hintergrundinformationen zu Tudor Gold zusammengefasst:

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im "Goldenen Dreieck' von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große "Treaty Creek'-Projekt (an dem Tudor Gold zu 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das "KSM'-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das "Brucejack'-Projekt von Newcrest Mining (ehemals Pretium Resources). Tudor Gold kontrolliert außerdem 100 % des "CROWN Projektes' sowie 100 % des "Eskay North'-Projekts, die sich beide auch in der Region "Golden Triangle' befinden.

Von der südwestlichen Ecke der "Treaty Creek'-Claims, die an Seabridge Gold's Konzessionsflächen angrenzen, führt der "Sulphurets Thrust Fault' von der Seabridge-Lagerstätte "Iron Cap' zum Tudor Gold "Goldstorm'-System. Die "Goldstorm'-Zone befindet sich fünf Kilometer nordöstlich von Seabridge seinem "Iron Cap'-Deposit.

Quelle: Tudor Gold Corp.

Zusammenfassung der Highlights von Tudor Gold Corp:

Erste Ressourcenschätzung auf "Treaty Creek' im März 2021 veröffentlicht: 27,3 Millionen Unzen Gold Eq (davon 19,4 Mio. Unzen zu 0,74 g/t Gold Eq in der "Measured and Indicated' - Ressourcenkategorie)

Weiterhin enormes Entdeckungspotenzial und Top-Explorationsziele auf "Treaty Creek' vorhanden (u.a. "Goldstorm' / "Perfect Storm' / "Eureka' / "Calm before the Storm')

Bei der am 07.09.22 stattgefunden Hauptversammlung und Sonderversammlung stimmten die Aktionäre dem Spin-Off des "Crown' Projekts' mit überwältigender Mehrheit von 99,93% zu.



Aktionäre werden für je gehaltener Tudor Gold Aktie ca. 0,251 an einer der neuen Gesellschaft Goldstorm Metals Corp erhalten. Link Pressemeldung hier



Erstklassige Lage: Riesiges Landpaket im weltberühmten kanadischen "Goldenen Dreieck' - im Umkreis von wenigen Kilometern von Treaty Creek wurden bereits mehr als 145 Millionen Unzen Gold sowie 50 Mrd. Pfund Kupfer entdeckt.

Riesiges Landpaket im weltberühmten kanadischen "Goldenen Dreieck' Das Flagschiffprojekt "Treaty Creek' liegt direkt neben den größten Weltklasse-Lagerstätten und Minen. (Seabridge Gold und Newcrest Mining)

Extrem aussichtsreiches Projektportfolio mit über 35.518 Hektar an Konzessionsflächen, verteilt auf drei Projekte.

an Konzessionsflächen, verteilt auf drei Projekte. "Treaty Creek' befindet sich in der Nähe von guter Infrastruktur: Die nächste Straße und Stromleitung sind nur rund 25 km entfernt.

Auf "Treaty Creek' ist das ganze Jahr fließendes Wasser vorhanden - dies ist eine wichtige Voraussetzung für einen zukünftigen Minenbetrieb.

Exzellente geologische Lage der akquirierten Landpakete im bergbaufreundlichen British Columbia in Kanada.

Top Management - Sehr erfahrenes und erfolgreiches Team unter der Leitung des mehrfach preisgekrönten Geologen Ken Konkin , der seit dem 21.12.21 zum Präsidenten & CEO ernannt wurde. Er war maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte "The Valley of Kings' von Pretium Resources (nun Newcrest Mining) beteiligt.

- Sehr erfahrenes und erfolgreiches Team unter der Leitung des mehrfach preisgekrönten Geologen , der seit dem 21.12.21 zum Präsidenten & CEO ernannt wurde. Er war maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte "The Valley of Kings' von Pretium Resources (nun Newcrest Mining) beteiligt. Der Gründer von Tudor Gold war der renommierte Walter Storm, Mitgründers des kanadischen Bergbauunternehmens Osisko Mining. Herr Storm war bis zu seinem Tod im Juni 2022 der Chairman von Tudor Gold.

Weltklasse-Bohrergebnisse beim Flaggschiffprojekt "Treaty Creek': z.B.

Bohrloch GS-22-134: 20,86 g/t Gold Eq über 4,50 Meter, innerhalb eines Intervalls von 25,5 Meter mit 9,96 g/t Gold Eq;

Bohrloch GS-22-143: 70,96 g/t Gold Eq über 1,00 Meter, innerhalb eines Intervalls von 2,00 Meter mit 39,15 g/t Gold Eq;

Bohrloch GS-21-113-W2: 1,12 g/t Gold Eq über 1.497,50 Meter, einschließlich 2,48 g/t Gold Eq über 168,0 Meter;

Bohrloch GS-20-65: 1,161 g/t Gold Eq über 930 Meter inklusive 2,12 g/t Gold Eq über 348 Meter;

Bohrloch GS-20-92: 0,999 g/t Gold Eq über 531 Meter inklusive 3,286 g/t Gold Eq über 82,5 Meter;

Bohrloch GS-20-91: 0,856 g/t Gold Eq über 1.033,5 Meter inklusive 1,112 g/t Gold Eq über 532,5 Meter;

GS-21-113-W1: 4,07 g/t Gold Eq über 78,0 Meter, innerhalb eines Intervalls von 459,0 Meter mit 1,30 g/t Gold Eq;

Bohrloch GS-20-83: 0,821 g/t Gold Eq über 921 Meter inklusive 1,078 g/t Gold Eq über 345 Meter;

Bohrloch GS-20-73: 775,5 Meter mit durchschnittlich 0,932 g/t Gold Eq. inklusive eins Intervalls mit 1,506 g/t Gold Eq über 229,5 Meter;

Bohrloch GS-19-42: 0,849 g/t Gold Eq über 780 Meter inklusive 1,275 g/t Gold Eq über 370,5 Meter im 300 Horizon Abschnitt;

Tudor Gold ist ein erstklassiges "M&A'-Übernahmeziel im Goldenen Dreieck!

Starke Unterstützung der "Tahltan First Nation': Unterzeichnung einer Engagement- und Kommunikationsvereinbarung.

Unterzeichnung einer Engagement- und Kommunikationsvereinbarung. Klares Vertrauensvotum - per 25. August 2022 befanden sich knapp 45% der Anteile in den Händen von Tudor Holdings Ltd. (27,22 %) und Rohstoff-Starinvestor Eric Sprott (17,61 %).

Informationen zu Tudor Gold Corp:

Name: Tudor Gold Corp.

Börsen-Ticker Deutschland: TUC

Börsen-Ticker Kanada: TUD.V

Letzte Kurse in Kanada: 0,95 CAD

ISIN: CA89901P1071

WKN: A2AJ7Y

Link zur Webseite des Unternehmens

Mit spekulativen Grüßen

Ihr

Jörg Schulte

Dieser Werbeartikel wurde am 13. September 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Tudor Gold, Stockcharts.com, Pixabay.com, Twitter.com.

Disclaimer, Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür typischerweise ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten. Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Tudor Gold zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Tudor Gold und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Tudor Gold einzugehen. Autoren und die Herausgeberin können nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Tudor Gold im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Verfasser, Redakteur, Auftraggeber oder Vermittler zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants halten und diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen können! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA89901P1071