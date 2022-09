FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 27. September



MITTWOCH, DEN 14. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Veröffentlichung des Berichts zum zweiten Quartal 10:00 ITA: UniCredit, außerordentliche Hauptversammlung 14:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung



FRA: EssilorLuxottica, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 07/22

06:30 JPN: Industrieproduktion 07/22 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 08/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 07/22 08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe Q2/22 08:00 SWE: Verbraucherpreise 08/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 08/22

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 08/22

10:00 FRA: IEA, Öl-Monatsbericht

11:00 EUR: Industrieproduktion 07/22

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 07/22

11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 1 Mrd EUR, Laufzeit: 30 Jahre 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 08/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zum Entwurf des Masterplans Ladeinfrastruktur für Elektromobilität u.a. mit BDEW-Hauptgeschäftsführung Kerstin Andreae und EnBW-CEO Frank Mastiaux

09:30 DEU: Deutscher Apothekertag 2022 mit Schwerpunktthema «Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit» + 09.30 Eröffnung der Fachmesse expopharm mit dem DAV-Vorsitzenden Thomas Dittrich + 13.00 Eröffnung des Deutschen Apothekertages Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)

09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs, Braunschweig

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu deutschen Beihilfen für Unternehmen während der Corona-Pandemie

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu einer Geldbuße gegen Google

10:00 DEU: Online-Pk IG Metall Küste zum Start der Tarifverhandlungen für die 130 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie

10:30 DEU: Auftakt zur Tarifverhandlung Metall- und Elektroindustrie für die Mittelgruppe (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland)

DEU: 2. Tag Digitalkonferenz Digital X der Deutschen Telekom

DEU: Georgiens Ministerpräsident Irakli Garibaschvili zu Gast in Berlin + 15.00 Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Schloss Bellevue) + 16.30 Empfang durch Bundeskanzler Olaf Scholz vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren

14:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht im Markenstreit um Emmentaler

DEU: Agrarministerkonferenz der Länder



DEU: Treffen der G7-Handelsminister (bis 15.9.22), Neuhardenberg

EUR: Plenarsitzung des Europaparlaments - Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Union

DEU: Bekanntgabe der Nominierungen für den Deutschen Zukunftspreis 2022. Verleihung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am 26.Oktober.

DONNERSTAG, DEN 15. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Umsatz

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

11:30 DEU: Krones, Capital Markets Day

22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen



CHE: SFS Group, Investor Day

USA: Danaher, Invetor Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 08/22

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 07/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 08/22

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 07/22 08:00 DEU: Großhandelspreise 08/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 07/22

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/22

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/22

12:00 IRL: Handelsbilanz 07/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Empire State Index 09/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/22

14:30 USA: Philadelphia Fed Index 09/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/22

15:15 USA: Industrieproduktion 08/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 08/22

16:00 USA: Lagerbestände 07/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss Treffen der G7-Handelsminister

+ 08.30 Doorstep Wirtschaftsminister Habeck, Begrüßung der G7 Handelsminister + 09.00 Beginn der Sitzung

+ 14.30/14.45 Pressekonferenz



09:30 LUX: EuGH-Urteil über Anrechnung ausländischer Steuern zur Vermeidung von Doppelbesteuerung

11:00 DEU: Veranstaltung des Bundesfinanzministeriums zu "70 Jahre Luxemburger Abkommen" u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner und Vertretern des Staates Israel und der Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference)

DEU: M100 Sanssouci Colloquium - Bundeskanzler Olaf Scholz hält die Hauptrede 60 internationale Journalisten diskutieren über den Krieg in der Ukraine und Europas Rolle in einer neuen Weltordnung. + Eröffnungsrede mit Olga Rudenko, Chefredakteurin The Kyiv Independent + M100 Media Award in der Orangerie Sanssouci in Potsdam + M100 Young European Journalists Workshop über Fake News und Desinformation

FREITAG, DEN 16. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

14:30 DEU: Uzin Utz, außerordentliche Hauptversammlung

DEU: Großer Verfallstag an der Börse



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 07/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q2/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 08/22

09:00 ESP: Arbeitskosten Q2/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 07/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Belgien, Belarus, Kroatien, Spanien EUR: Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern, Island

EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Griechenland

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH urteilt im Streit unter Wohnungseigentümern: Wer muss für den Selbstbehalt einer Gebäudeversicherung aufkommen?

MONTAG, DEN 19. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung

CHE: Emmi, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 07/22 11:00 EUR: Bauproduktion 07/22

16:00 USA: NAHB-Index 09/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Pressetag vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung «IAA Transportation» für Nutzfahrzeuge

10:00 DEU: Jahres-Pressekonferenz Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

GBR: Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 20. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

09:30 NOR: Norsk Hydro, außerordentliche Hauptversammlung

DEU: Henkel, Capital Markets Day

USA: Nasdaq, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/22

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 08/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 08/22

09:00 CHE: Seco Konjunkturerwartungen

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/22

10:00 POL: Industrieproduktion 08/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 08/22

10:00 ESP: Handelsbilanz 07/22

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 08/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: BGH prüft Nachforderungen von Kleinaktionären wegen Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank

DEU: 16. Internationale Konferenz zur Speicherung erneuerbarer Energien (IRES), Düsseldorf Die IRES-Konferenzreihe wird von der Europäischen Vereinigung für erneuerbare Energien (Eurosolar) veranstaltet.

DEU: Internationale Automobil-Ausstellung "IAA Transportation" für Nutzfahrzeuge, Hannover

DEU: Bahntechnikmesse Innotrans, (bis 23.9.2022) Berlin

MITTWOCH, DEN 21. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Salesforce, Investor Day

USA: General Mills, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 09/22

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 08/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 08/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Bahntechnikmesse Innotrans, Berlin + 10.00-12.30 Medienworkshop Deutsche Bahn "Milliarden für neue Fahrzeuge" mit Vorstandsmitgliedern Richard Lutz, Daniela Gerd Tom Markotten, Sigrid Nikutta und Evelyn Palla

15:30 DEU: Hybrid-Veranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken zu "Finanzbildung: Deutschland braucht Nachhilfe!" U.a. mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Berlin

17:15 DEU: Ehemaliger Präsident der Deutschen Bundesbank, Axel Weber, spricht über neue wirtschaftspolitischen Herausforderungen (Livestream) "Zins- oder Zeitenwende? Geldpolitik, Inflation, Wirtschaftsausblick"

DEU: Thementag "Handel" bei der Internationalen Automobil-Ausstellung "IAA Transportation" für Nutzfahrzeuge, Hannover

IDN: Treffen der Handels- und Industrieminister der G20-Staaten, Lubuan Bajo

DEU: Digitalmesse dmexco, (bis 22.9.202) Köln



DONNERSTAG, DEN 22. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Suse, Q3-Zahlen

12:45 USA: Accenture, Q4-Zahlen

22:00 USA: FedEx, Q1-Zahlen



FRA: Airbus Group, Capital Markets Day (bis 23.9.22)

USA: Qualcomm, Investor Day

USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 09/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 09/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 09/22

09:30 CHE: SNB Zinsentscheid

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 09/22

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/22 (vorab)

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 08/22



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: GDV-Versicherungstag 2022 des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft unter dem Motto "Zukunftsimpuls". Mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), CDU-Generalsekretär Mario Czaja und Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands.

09:30 DEU: Kongress "Auto Motor und Sport" - Verlag Motorpresse u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Porsche AG, Oliver Blume, dem Vorsitzenden von Renault S.A.S., Luca de Meo, dem Personalvorstand der Traton SE, Bernd Osterloh, dem Entwicklungschef bei Audi, Oliver Hoffmann, dem Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group, Markus Schäfer, sowie Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel.

11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (online) mit dem Vorsitzenden und dem Geschäftsführer des VDMA Baden-Württemberg, Mathias Kammüller und Dietrich Birk

12:00 DEU: Livestream "Banken On Screen": Konjunkturausblick der privaten Banken: Deutsche Wirtschaft vor gravierender Rezession?, Berlin

DEU: Thementag "Infrastruktur" bei der Internationalen Automobil-Ausstellung «IAA Transportation» für Nutzfahrzeuge, Hannover

FREITAG, DEN 23. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 07/22 und 08/22



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland

EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Ungarn



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden

DEU: Thementag «Kommunaler Transport» bei der Internationalen Automobil-Ausstellung «IAA Transportation» für Nutzfahrzeuge

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



MONTAG, DEN 26. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

14:30 NLD: Telenet Group, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 08/22

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 09/22

14:30 USA: CFNA-Index 08/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 09/22

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 09/22



SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Pressebriefing zum 71. Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress (27. bis 29.9.2022), Dresden

AUT: 66. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien

IDN: Treffen der Tourismusminister der G20-Staaten, Bali

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Prüfbericht über den Kampf der EU gegen illegale Fischerei, Luxemburg

DIENSTAG, DEN 27. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Vonovia, Capital Markets Day

DEU: Verbio, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

CHE: Georg Fischer, Capital Markets Day

GBR: United Utilities, Q2-Zahlen

GBR: Ferguson plc, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/22 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 08/22

10:00 EUR: Geldmenge M3 08/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 07/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 09/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 09/22

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 08/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Prozess gegen sechs Angeklagte wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel

DEU: "Handelsblatt"-Jahrestagung zur Zukunft des Gasmarktes unter dem Motto "Souveränität und Versorgungssicherheit im Ausnahmezustand" diskutieren Experten aus Gasindustrie, Wirtschaft und Politik zu aktuellen Entwicklungen und allgemeinen Auswirkungen, Berlin

DEU: WindEnergy Hamburg, Hamburg



09:00 DEU: Weltenergierat zum Energietag 2022: Zeitenwende im Energiesektor - "Auf dem Weg zur neuen Normalität"?, Berlin

10:00 DEU: Eröffnung 71. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Dresden

IDN: Treffen der G20-Landwirtschaftsminister, Nusa Dua/Bali

