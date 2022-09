Die Avocado-Exporte von Peru haben in den ersten sechs Monaten von 2021 von 618 Millionen USD auf 518 Millionen USD in dem gleichen Zeitraum dieses Jahres abgenommen, wie die Vereinigung der Gilden der Landwirtschaftserzeuger von Peru (AGAP) mitteilt. Allerdings bleibt die Menge der Lieferungen gleich und ging von 303.955 Tonnen auf 307.173 Tonnen in demselben Zeitraum. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...