Nach den heftigen Kursverlusten infolge der enttäuschenden Inflationsdaten aus den USA stehen die Zeichen auch am Mittwoch auf Stress. Die DAX-Indikation um 6:45 Uhr lautet auf 13.096 Punkte, womit die bedeutende 13.000-Punkte-Marke bedenklich nah rückt. Die große Frage: Woher sollen jetzt die Käufer kommen?Die überraschend hohe Inflation in den USA hatte am Dienstag die jüngste Kurserholung brutal ausgebremst. Der DAX schloss 1,6 Prozent tiefer bei 13.188,95 Punkten. Der MDAX büßte sogar 3,3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...