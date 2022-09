Der Basler Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Hannes Weigt beantwortet im «Ask Our Expert»-Interview Ihre Fragen zur kurz- und langfristigen Zukunft der Energieversorgung in der Schweiz.Haben wir diesen Winter genug Strom und Gas zur Verfügung? Wo liegt der grösste Handlungsbedarf, um die Energiewende zu meistern? Der Basler Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Hannes Weigt beantwortet im «Ask Our Expert»-Interview Ihre Fragen zur kurz- und langfristigen Zukunft der Energieversorgung in der Schweiz. ( Universität Basel/mc/ps)...

