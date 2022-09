Oldenburg (ots) -Quälender Juckreiz, schlaflose Nächte, mit negativen Belastungen auf den Alltag: Neurodermitis-Betroffene wissen, wie allumfassend sich ihre Erkrankung auf alle Lebensbereiche auswirken kann. Am heutigen Welt-Neurodermitis-Tag soll die Krankheit in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden.Ein neuer Ansatz zur Linderung der Symptome bei NeurodermitisImmer noch suchen viele Neurodermitis-Betroffene eine zielgerichtete Therapie, die das Leben erleichtert. Neurodermitis ist immer noch nicht heilbar. Deshalb nimmt die Behandlung der Symptome einen wichtigen Stellenwert ein. In der aktuellen Forschung steht dabei das Hautmikrobiom im Vordergrund.Es ist nachgewiesen, dass das Hautmikrobiom bei neurodermitischer Haut aus dem Gleichgewicht geraten ist. Es setzt sich aus Milliarden verschiedener Bakterien zusammen, die wie ein Vlies die Haut beschützen. Auf der gesunden Haut besteht es aus nützlichen Bakterien, die die schädlichen Bakterien so weit in Schach halten, dass die Hautflora und die schützende Hautbarriere in einem gesunden Gleichgewicht sind. Dadurch bleiben die Hautfunktionen intakt und die Haut wird widerstandsfähig.Bei Neurodermitis ist eine starke Verschiebung in der Besetzung des Hautmikrobioms hin zu schädlichen, entzündungsverursachenden Bakterien typisch. Eine Regenerierung und Korrektur des Hautmikrobioms kann die Symptome der Krankheit signifikant mindern.Mikrobiotische Hautpflege wirkt bei Juckreiz, Kratzen und EkzemMit ibiotics med stehen jetzt nach umfangreicher Forschung mikrobiotische Hautpflege-Produkte mit dem Wirkstoff stimulans® zur Verfügung, die endlich den Kreislauf "Jucken-Brennen-Kratzen" durchbrechen können. Dies zeigt eindrucksvoll auch ein gerade abgeschlossener Anwendertest mit 250 Neurodermitis-Betroffenen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Neurodermitis Bund e.V.Der weltweit einzigartige patentierte mikrobiotische Wirkstoff stimulans®, der aus einem speziellen Milchsäurebakterium entwickelt wurde, ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit die nützlichen Bakterien auf der Haut in ihrem Wachstum anzuregen. Dadurch wird das Mikrobiom regeneriert und Symptome werden schnell gelindert. Auf ganz natürliche Weise werden Krankheitskeime eliminiert, wie z.B. der Entzündungskeim Staphylococcus aureus.Die vegane medizinische Hautpflege ibiotics med (rezeptfrei in der Apotheke und im Onlineshop ibiotics.de erhältlich), ist die Basis für eine neue Generation therapiebegleitender medizinischer Mikrobiompflege bei Neurodermitis. Ihre Wirksamkeit ist einzigartig und in Studien sowie umfangreichen Anwendertests wissenschaftlich bewiesen.Die Basistherapie mit ibiotics med verlängert die beschwerdefreie Zeit zwischen den Schüben und mildert deutlich die Symptome in Akutphasen. Neurodermitis-Betroffene berichten sogar von einem Verschwinden der belastenden Symptome. ibiotics med hilft auch dort, wo herkömmliche Pflegeprodukte nicht wirken.Mehr Informationen finden Sie auf www.ibiotics.de (https://ibiotics.de/hautprobleme/neurodermitis/?utm_source=ots-ife&utm_medium=PR&utm_campaign=PR%20Kampagne%20&utm_content=Welt-Neurodermitis-Tag&utm_term=220913)Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve, Lisa Lohmann0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.dewww.ifemedi.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58664/5320360