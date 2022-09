Die anhaltend hohe Teuerung trübt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt weiterhin. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er nach enttäuschenden US-Inflationsdaten 1,6 Prozent auf 13.188,95 Punkte zugelegt. Nun richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die US-Erzeugerpreise, die als Früh-Indikatoren für die Teuerung insgesamt gelten. Von ihnen versprechen sie sich Rückschlüsse ...

