The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.09.2022ISIN NameUS05565QDQ82 BP CAP.MKTS 2022 FLRXS1685476092 BK OF IRELD GRP 17/27 FLRUS064159KE56 BK NOVA SCOTIA 17/22 FLRXS1684785774 LAENSFOERS.BK 17/22 MTNXS1292474282 NORDIC INV.BK 15/22 MTNUS2027A1JS79 COMMONW.BK AUSTR.17/22FLRUS2027A1JR96 COMMONW.BK AUSTR.17/22MTNUS676167BZ12 OEKB 19/22XS1685589027 HYPO VORARLG BK 17/22 MTNDE000HSH4TR8 HCOB SZVIII 14/22DE000NLB26J9 NORDLB GELDM.FRN 25/18USJ4706DGT12 MITSUBISHI HC CAP. 17/22XS0829114999 ORSTED 12/22 MTNXS0758779192 RABOBK NEDERLD 12/22 MTNXS0830978259 GKN HOLDINGS 12/22 MTNDE000A1MA6A5 SAARLAND LSA.R.5 12/22DE000HLB0S38 LB.HESS.-THR. E0512B/057XS2052961070 JPM.CH.BK 19/22 CV ZOCH0193270730 STE GENERALE 12/22 MTNUS064159KD73 BK NOVA SCOTIA 17/22DE000HSH4SC2 HCOB IS 14/22CH0254282202 METROP.L.GL FDG I 14-22XS0320606840 WORLD BK 07/22 ZO MTNUSY7150WAA37 PTT GLOB.CHEM.P. 12/22DE000HLB1DC3 LB.HESS.-THR.IS0514B/077XS1684378208 TUE.IHRACAT K.B.17/22REGSXS1683139692 BANK OF QINGDAO 17/UND.