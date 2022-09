FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Mit der gesenkten Ergebnisprognose für das dritte Quartal liege der Staplerhersteller weit unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Enttäuschend sie auch die implizierte Margenprognose für das Segment Industrial Trucks & Services (IT&S). Mit einem weiter negativen Free Cashflow nähmen die Sorgen hinsichtlich der Bilanz zu./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 06:45 / CET

