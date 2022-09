Der Bund steigt vorzeitig bei der Lufthansa aus. Der Steuerzahler geht mit einem Nettogewinn von 760 Mio. Euro aus der Rettung des Unternehmens heraus. Google befindet sich heute erneut am Pranger. Die Werbeplattform muss sich vor dem Gericht der Europäischen Union verteidigen. Gewinnwarnung von Kion nach Börsenschluss. Der Gabelstaplerspezialist erwartet einen Verlust im 3. Quartal und reduzierte die Jahresprognose.Asien vollzieht heute früh die enttäuschenden Verluste der Wall Street in Teilen nach. Alle Benchmarks in der Region tauchen tief in die Verlustzone ...

