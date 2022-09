DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Britische Inflation schwächt sich im August leicht ab

Die Inflation in Großbritannien ist im August aufgrund niedrigerer Benzinpreise leicht zurückgegangen. Den privaten Haushalten, die vom akuten Anstieg der Lebenshaltungskosten stark getroffen sind, hat dies eine gewisse Atempause verschafft. Der Verbraucherpreisindex für Waren und Dienstleistungen stieg im August um 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie Daten des britischen Amts für nationale Statistik ONS am Mittwoch zeigten. Im Juli war mit 10,1 Prozent die höchste Teuerung seit mehr als vier Jahrzehnten verzeichnet worden. Der aktuelle Wert entspricht den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,6 Millionen Barrel verzeichnet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,2 Millionen Barrel nach minus 0,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,6 Millionen Barrel.

Bund beendet Beteiligung an Lufthansa mit Gewinn

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) ist nach über zwei Jahren bei der Deutschen Lufthansa mit einem Gewinn von 760 Millionen Euro ausgestiegen. "Die Stabilisierung der Deutschen Lufthansa AG ist erfolgreich abgeschlossen. Die für den WSF insgesamt erzielten Erlöse aus der Veräußerung der Aktienbeteiligung in Höhe von 1,07 Milliarden Euro übersteigen den zum Erwerb der Beteiligung eingesetzten Betrag von 306 Millionen Euro deutlich", sagte Jutta Dönges, die den WSF als Geschäftsführerin der Finanzagentur verantwortet. Die Beteiligung des WSF sei nun beendet und die Lufthansa liege wieder in privaten Händen.

US-Geheimdienste: Russland finanzierte ausländische Politiker verdeckt mit 300 Mio USD

Russland hat nach Angaben von US-Geheimdiensten politische Parteien und Kandidaten im Ausland mit hunderten Millionen Euro verdeckt unterstützt. Einem am Dienstag veröffentlichten Gutachten der Geheimdienste zufolge wurden aus Moskau seit 2014 mindestens 300 Millionen Dollar in mehr als zwei Dutzend Länder überwiesen, um dort Einfluss auf die nationale Politik zu nehmen. Die genannte Summe sei aber wohl nur "die Spitze des Eisbergs", sagte ein hoher US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP.

Brasilianischer Präsident Bolsonaro kündigt Rückzug im Fall einer Wahlniederlage an

Gut zwei Wochen vor der brasilianischen Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Jair Bolsonaro angekündigt, sich im Fall einer Niederlage aus der Politik zurückzuziehen. "Wenn Gott will, mache ich als Präsident weiter. Wenn nicht, werde ich die Schärpe weitergeben und mich zurückziehen", sagte Bolsonaro Montagnacht (Ortszeit) in einem Interview für einen Podcast für junge evangelikale Christen. Zuvor hatte der rechtsradikale Präsident mehrfach Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl gesät und unter anderem gesagt, er werde entweder gewinnen, sterben oder im Gefängnis landen.

GROßBRITANNIEN

Erzeugerpreise (Output) Aug -0,1% gg Vm; +16,1% gg Vj

Erzeugerpreise (Output) Aug PROG: +0,6% gg Vm; +17,0% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) Aug -1,2% gg Vm; +20,5% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) Aug PROG: +0,3% gg Vm; +22,2% gg Vj

JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Juli +5,3% (PROG: -0,8%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Juli +12,8% gg Vj

SCHWEDEN

Aug Verbraucherpreise +1,8% gg Vormonat

Aug Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,7% gg Vormonat

Aug Verbraucherpreise +9,8% gg Vorjahr

Aug Verbraucherpreise PROGNOSE: +9,6% gg Vorjahr

