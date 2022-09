München (ots) -Die ersten Preisträger des Deutschen Fernsehpreises 2022 stehen fest. In der gestrigen "Nacht der Kreativen" erhielten Fernsehschaffende jenseits der Kamera für ihre exzellente Arbeit in ARD-Produktionen in vier Kategorien den Fernsehpreis überreicht. In diesem Jahr werden die Auszeichnungen in 28 Kategorien an zwei Abenden verliehen. Heute Abend werden die besten Filme und Sendungen, Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Journalistinnen und Journalisten geehrt. Die ARD ist insgesamt in zehn Werkkategorien und 14 Personenkategorien nominiert.Die ausgezeichneten Kreativen für die ARD sind:Bester Schnitt FiktionFriederike Weymar fürSchneller als die Angst (ARD Degeto/MDR)Beste Musik FiktionInga Humpe, Tommi Eckart, Matthias Petsche fürEldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit (rbb/ARD Degeto)Beste Ausstattung FiktionPetra Albert (Szenenbild) fürEldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit (rbb/ARD Degeto)Beste Kamera Information/DokumentationKatharina Schiele, Lucas Stratmann fürKevin Kühnert und die SPD (NDR)In der ARD Mediathek https://www.ardmediathek.de/ sind derzeit die meisten der nominierten Sendungen abrufbar, darunter auch alle Formate der gestern ausgezeichneten Kreativen.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089 / 558944-896E-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5320479