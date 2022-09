Der Schweizer Leitindex notiert um 9.20 Uhr um 0,57 Prozent tiefer auf 10'828,94 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse gibt am Mittwoch im frühen Geschäft nach. Den negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost könne sich der hiesige Markt zwar nicht entziehen. Doch schlage er sich besser, meinen Händler. Zum einen hätten SMI & Co im laufenden Jahr bereits stärker korrigiert als die Wall Street. Und da der SMI bereits am Vortag nachgegeben habe, dürfte der Kurstaucher der US...

Den vollständigen Artikel lesen ...