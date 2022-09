Das 1. Halbjahr 2022 war für österreichische Asset Manager besonders herausfordernd. Schloss das Jahr 2021 noch mit einem historischen Rekord von 230,7 Mrd. Euro an verwaltetem Fondsvermögen, so sank dieses zum Ende des 1. Quartals um - 10,7 Mrd. Euro oder - 4,6 Prozent auf 220,0 Mrd. Euro und zum Ende des 2. Quartals nochmals, und zwar um - 17 Mrd. Euro oder -7,7 Prozent auf 203 Mrd.. Euro, wie aus dem "FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2022" hervor geht. Geschuldet war dieser signifikante Rückgang insbesondere den massiven Kursverlusten an den weltweiten Börsen in Folge der kriegerischen Auseinandersetzungen Russlands gegen die Ukraine, der explodierenden Rohstoff- und Energiepreise, des massiven Anstiegs der Inflation, ...

