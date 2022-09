London, Großbritannien (ots) -Am 6. Oktober veranstaltet KnowBe4 (NASDAQ: KNBE), Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Trainings und simuliertes Phishing, seine zweite jährliche virtuelle Cybersecurity-Konferenz, KB4-CON EMEA (https://www.knowbe4.com/kb4-con-emea). Zu den Referenten gehören KnowBe4-CEO Stu Sjouwerman, die israelische White-Hat-Hackerin und Sicherheitsanalystin Keren Elazari, der bekannte Hacker Kevin Mitnick und der führende Autor und Forscher Perry Carpenter.Die KB4-CON EMEA richtet sich an CISOs, Administratoren von Security Awareness Trainings und alle anderen Fachleute für Cybersicherheit. Die Sessions am Vormittag, von 10 bis 13:30 Uhr, sind frei zugänglich. Es werden optionale Produktdemonstrationen angeboten, mit Zugang zu KnowBe4-Produktschulungen und Best Practices sowie wertvollen Gelegenheiten zum Networking mit Branchenkollegen. Zwei Sessions am Nachmittag, die um 13:30 Uhr beginnen, sind exklusiv für KnowBe4-Kunden und -Partner.Die komplette Agenda der KB4-CON EMEA kann hier (https://knowbe4.cventevents.com/event/9449dcda-919a-49a8-87e7-eb58f7dc04b3/websitePage:3d9c6e16-0b41-446b-91b5-6d970d86a35e) eingesehen werden.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5320566