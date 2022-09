Inflationszahlen veröffentlicht -DAX rutscht um 300 Punkte ab

Werbung





Der DAX© und die Inflationsrate bewegen heute die Märkte. Außerdem: Relative Stärke und Momentum mit dem Trendkompass nutzen!



Der DAX©-Index rutschte heute Nachmittag, nach einem erfolgreichen Handelsauftakt, aufgrund der veröffentlichten US-Inflationsrate von +8,3% zirka 300 Punkte ab. Nach den neuen Inflationsdaten gibt es nun Aussichten das die Fed in den kommenden Wochen den Leitzins erneut um 75 Basispunkte anheben wird. Im Vergleich sind die Preise im August um knapp 0,1 Prozent gestiegen und erscheinen auf monatsebene historisch relativ gering. Dennoch waren die Monate Anfang 2022 signifikanter Treiber für die momentan scheinbar hohe Inflationsrate. Dadurch relativierte der Dax©-Index die Meinung vieler enthusiastischer Anleger und bringt auch bestehende Investitionen unter Druck.







o Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die Relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



