Vaduz (ots) -Die Regierung hat am Dienstag, 13. September 2022 den Bericht und Antrag betreffend die Gewährung eines Ergänzungskredits und Nachtragskredits für die Erhöhung des zinslosen Darlehens an die Liechtensteinische Gasversorgung (LGV) zur Schaffung einer strategischen Gasreserve genehmigt.Die Liechtensteinische Gasversorgung (LGV) wurde gestützt auf die Verordnung vom 29. Juni 2022 über die Sicherstellung der Erdgasversorgung bei einer schweren Mangellage (Erdgasversorgungs-Sicherstellungs-Verordnung, EVSV) mit der Vorhaltung einer strategischen Erdgasreserve im Umfang von 80 Gigawattstunden (GWh) zwischen dem 1. November 2022 und dem 1. April 2025 beauftragt. Diese Menge entspricht in etwa dem Verbrauch von zwei Wintermonaten in Liechtenstein. Für die Finanzierung der strategischen Gasreserve genehmigte der Landtag am 29. Juni 2022 die Gewährung eines zinslosen Darlehens in Höhe von maximal CHF 15 Mio.Aufgrund der enormen Preissteigerungen am Erdgasmarkt in den letzten Wochen und Monaten ist ein Ergänzungskredit in Höhe von CHF 10 Mio. notwendig, damit die vollständige Menge von 80 GWh erreicht werden kann. Dieser Betrag enthält eine Reserve für allfällige weitere Preissteigerungen von 23%. Verlässliche Prognosen hinsichtlich der weiteren Preisentwicklung sind angesichts der extremen Preisschwankungen nicht möglich und es bleiben grosse Unsicherheiten bezüglich der tatsächlich anfallenden Kosten bestehen.Die strategische Gasreserve soll bis zum 1. November 2022 vollständig aufgebaut werden und bis zum 1. April 2025, d.h. für drei Heizperioden, verfügbar bleiben. Im Falle einer schweren Mangellage wird die Regierung Erdgas aus der strategischen Gasreserve nach Massgabe der EVSV freigeben.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100894799