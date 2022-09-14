DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AMADEUS IT GRP 20/27 MTN XS2177555062 15.09.2022 HZE/EOT
AMADEUS IT 20/28 MTN XS2236363573 15.09.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AMADEUS IT GRP 20/27 MTN XS2177555062 15.09.2022 HZE/EOT
AMADEUS IT 20/28 MTN XS2236363573 15.09.2022 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de