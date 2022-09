Eine hohe Cashquote? Ganz ehrlich: Ich kann jeden verstehen, der jetzt in diese Richtung überlegt. Im Endeffekt gibt es viele Bedrohungen für das eigene Geld. Die Inflation, natürlich. Aber auch viele Arten von Aktien und Wertpapieren, die kurzfristig orientiert versagt haben. Egal ob Growth-Aktien oder ETFs, selbst viele Dividendenaktien mit vielleicht etwas weniger Pricing-Power und Schulden. Das alles hat an Wert noch zusätzlich eingebüßt. Wer vor einigen Jahren oder im letzten Jahr in solche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...