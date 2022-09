Die Entwicklung des Goldpreises in den letzten Monaten ist für eingefleischte Gold-Bullen ein herber Rückschlag. Denn den Ruf als Inflationsschutz konnte das bekannte Edelmetall kaum erfüllen. So beträgt der Kursverlust in der US-Dollar-Notierung auf Sicht von 6 Monaten nun schon 11,34 % (Stand: 13.09.2022, maßgeblich für alle Kennzahlen). Doch im Vergleich zu vielen Aktienindizes ist die Entwicklung des Goldpreises gar nicht mal so schlecht. So beträgt der Verlust auf Sicht von einem Jahr lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...