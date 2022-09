Vier führende Klimaexperten, die in Vietnam zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, darunter die Goldman-Preisträgerin Nguy Thi Khanh, werfen Fragen zu den Menschenrechtsstandards des Landes auf

Da der UN-Menschenrechtsrat (UN Human Rights Council, UNHRC) diese Woche in seine 51. Sitzung startet, haben 52 Gewinner des Goldman Environmental Prize aus 42 Ländern heute einen Brief an den UN-Menschenrechtsrat geschickt, in dem sie diesen auffordern, gegen die Aufnahme Vietnams als neues Mitglied zu stimmen, angesichts dessen, wie das Land seine prominentesten Klima- und Umweltaktivisten behandelt.

In den letzten zwei Jahren wurden in Vietnam vier Umweltschützer wegen Steuervergehen inhaftiert, darunter die Goldman-Preisträgerin des Jahres 2018 Nguy Thi Khanh, eine der führenden Klimaexpertinnen des Landes. Diese Verhaftungen haben die Alarmglocken läuten lassen, dass Vietnams undurchsichtige Steuergesetze dazu genutzt werden, die Leiter von gemeinnützigen Organisationen, die sich für den Übergang von der Kohle zu sauberer Energie einsetzen, zum Schweigen zu bringen. Neben Frau Khanh sitzt auch der Umweltanwaltwalt Dang Dinh Bach für fünf Jahre im Gefängnis, nachdem er sich jahrelang für den Schutz marginalisierter Gemeinden vor schädlichen Pestiziden und der Verschmutzung durch Kohlekraftwerke eingesetzt hat.

Unterdessen erhält Vietnam weiterhin weltweites Lob für seine Zusage, bis 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen, die es im vergangenen November auf der UN-Klimakonferenz (COP 26) gegeben hat. Es wird die Frage aufgeworfen, warum die vietnamesische Regierung die besten Klima- und Umweltexperten des Landes ins Visier nimmt, während sie gleichzeitig versucht, sich den internationalen Bemühungen um eine saubere Energiewende anzuschließen. Unter den Nichtregierungsorganisationen in Vietnam macht sich die Sorge breit, dass ihre Arbeit zu sozialen und ökologischen Themen zu strafrechtlicher Verfolgung und Inhaftierung führen könnte.

Die Unterzeichner des heutigen Briefes geben an, dass Vietnam die Kriterien des UN-Menschenrechtsrates für die Einhaltung hoher Menschenrechtsstandards nicht erfüllt.

In dem heutigen Schreiben wird Vietnam aufgefordert, die Verfolgung von führenden Vertretern der Zivilgesellschaft zu beenden, indem es sein Steuergesetzbuch überarbeitet das als Instrument der Unterdrückung eingesetzt wird und "Frau Khanh, Herrn Bach und die anderen Umweltaktivisten, die unter diesen ungerechten Gesetzen inhaftiert sind, freilässt". Der Brief zitiert zudem auch die UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf friedliche Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und für die Förderung und den Schutz des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, die beide festgestellt haben, dass die vietnamesischen Steuergesetze mit den Menschenrechtsnormen unvereinbar sind und davor gewarnt haben, dass die Androhung einer langen Haftstrafe und die Unklarheit darüber, was einen Steuerverstoß darstellt, zur Selbstzensur ermutigt und wichtige Diskussionen über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse im Keim erstickt.

In den letzten 10 Jahren hat sich Frau Khanh unermüdlich gegen die vietnamesischen Pläne zum Ausbau der Kohleindustrie eingesetzt, die Öffentlichkeit für die Auswirkungen der Emissionen von Kohlekraftwerken auf die Luftqualität und die öffentliche Gesundheit sensibilisiert und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Vietnam vorangetrieben. Ihre Verurteilung wurde international verurteilt, unter anderem von der Regierung der Vereinigten Staaten, Kanadas, Deutschlands, des Vereinigten Königreichs und von der Europäischen Union sowie von Nichtregierungsorganisationen und Zivilgesellschaften weltweit, die alle ihre Freilassung forderten.

Anfang dieser Woche gab die amtierende UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Nada Al-Nashif, eine Erklärung vor dem UN-Menschenrechtsrat ab, in der sie Vietnams "wachsende Einschränkungen des bürgerlichen Raums und der Grundfreiheiten" ansprach und die Regierung aufforderte, "diejenigen freizulassen, die willkürlich festgenommen oder inhaftiert wurden", weil sie sich für eine saubere und gesunde Umwelt einsetzen.

Der heutige Brief spiegelt dieses Gefühl wider. "Frau Khanh, Herr Bach und die anderen derzeit in Vietnam inhaftierten Umweltschützer haben ihr Leben der Schaffung einer sauberen, gesunden und nachhaltigen Umwelt gewidmet, die letztes Jahr von der UN-Generalversammlung zu einem universellen Menschenrecht erklärt wurde," heißt es darin. "Wie will Vietnam dieses universelle Recht aufrechterhalten, wenn diese Experten hinter Gittern sitzen und weitere Verhaftungen zu befürchten sind?"

"Darüber hinaus werden diese Gefangenen ohne oder nur mit eingeschränktem Zugang zu Anwälten oder Familienangehörigen festgehalten, was für Personen, die wegen Steuerhinterziehung angeklagt sind, nicht nur übertrieben, sondern auch nach internationalem Recht illegal ist", heißt es in dem Brief weiter.

"Leider wurden in der Vergangenheit viele Goldman Prize-Gewinner von Regierungen auf der ganzen Welt verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Wir alle haben in unseren Bemühungen, unseren Planeten zu schützen und den Wandel voranzutreiben, harte Kämpfe zu führen", heißt es in dem Brief weiter. "Was in Vietnam geschieht, ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir bitten Sie eindringlich, dies als Gelegenheit zu nutzen, um nicht nur Vietnam, sondern allen Ländern zu zeigen, dass die Kriterien für eine angesehene Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat ernst genommen werden und dass die internationale Gemeinschaft zusieht."

