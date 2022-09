FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 730 (920) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 740 (775) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 740 (710) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GSK PRICE TARGET TO 1580 (1950) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 26 (30) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 130 (107) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS OCADO TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 590 (960) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 145 (155) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABRDN TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 135 (175) PENCE - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 785 (875) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1314) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2778 (2784) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1143 (1146) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1070 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4900 (4500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CRODA INTERNATIONAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 8200 (7000) PENCE - JEFFERIES RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1000 (900) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TO 'HOLD'(UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1300(1100)P - JEFFERIES RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2080 (1830) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS TREATT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 750 PENCE - JPMORGAN RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 720 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS IAG PRICE TARGET TO 145 (200) PENCE - 'BUY' - NUMIS RAISES INTERTEK TO 'BUY' - RBC RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 2200 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JTC PRICE TARGET TO 820 (800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/STIFEL CUTS EASYJET TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 300 (600) PENCE - RPT/STIFEL CUTS IAG TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1 (1.50) EUR - STIFEL CUTS EASYJET TO 'SELL' - STIFEL CUTS IAG TO 'SELL'



