Berlin (ots) -"Endlich steht das Bundeswertungsspielen in Freiburg in den Startlöchern. Alle Mitwirkenden und Verantwortlichen in der Feuerwehrmusik in Deutschland freuen sich auf schöne Tage mit viel Musik", blickt Thorsten Zywietz, Bundesstabführer des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), auf die Veranstaltung, die vom 23. bis 25. September 2022 in Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) stattfinden wird. "Derzeit laufen die Proben auf Hochtouren, einmal für die Wertungsstücke im Konzerthaus und auch für das Rahmenprogramm in der Innenstadt von Freiburg", erläutert Zywietz die finale Phase der Vorbereitungen. Aufgrund der Pandemie hatte die Musikveranstaltung zweimal verschoben werden müssen. "Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher beim Bundeswertungsspielen!", so der Bundesstabführer.Dr. Frank Kämmer, zuständiger DFV-Vizepräsident, sagt hierzu: "Es freut mich außerordentlich, dass nach der Coronazeit wieder ein Bundeswertungsspielen stattfinden kann. Unsere Musiker haben sehr unter den Einschränkungen gelitten. Als Feuerwehr sind wir ja Teil der kritischen Infrastruktur, und so mussten teils strengere Maßstäbe angesetzt werden als an andere Musikvereine. Der Wiederanfang nach den Einschränkungen war schwer und wir sind froh, dass so viele in der Feuerwehrmusik geblieben sind. Ich freue mich darauf, in Freiburg im Breisgau viele Musikerinnen und Musiker kennenzulernen!" Er dankt allen Menschen, die sich vor Ort und in ganz Baden-Württemberg für die Durchführung der Veranstaltung eingesetzt haben.Stefan Breiter, Finanzbürgermeister in Freiburg im Breisgau und verantwortlich für den Bereich Feuerwehr, erklärt: "Für Freiburg ist es eine große Ehre, Austragungsort für das 12. Bundeswertungsspielen der Feuerwehrmusik sein zu dürfen. Musikbildung in der Breite und Musik als Element, das Gesellschaft stiftet, spielen hier eine große Rolle. Nachdem der Wettbewerb coronabedingt zwei Mal verschoben wurde, freuen wir uns umso mehr auf das besondere musikalische Erlebnis, das die Freiwillige Feuerwehr mit unserem dortigen Musikzug mit viel Engagement geplant hat."Der Ablauf ist wie folgt geplant; weitere Informationen gibt es online unter https://bws2022.feuerwehrmusik-bw.de/.Freitag, 23. September18.00 Uhr: Offizieller Empfang im Historischen Kaufhaus für geladene Gäste19.30 Uhr: "Klangfeuer" auf dem Münsterplatz in historischer Kulisse zwischen Münster, Historischem Kaufhaus und Alte Wache mit dem Spielmanns- und Musikzug aus Köndringen und dem Musikzug aus FreiburgSamstag, 24. September9.00 Uhr bis 15.30 Uhr: Bühnenwertung im Konzerthaus Freiburgab 10.00 Uhr: "Musikerhock" vor dem Schloss im Colombipark in gemütlicher Runde mit Blick aufs Münster15.45 Uhr: Marschwertung gegenüber dem Colombiparkgegen 17.30 Uhr: Siegerehrung im Konzerthaus Freiburgab 18.30 Uhr: Start der großen gemeinsamen AbschlussfeierSonntag, 25. September10.00 Uhr: Abschlussgottesdienst in der JohanneskircheDie Stadt Freiburg im Breisgau liegt am westlichen Rand des Schwarzwaldes und ist damit die südlichste Großstadt Deutschlands. Ihren ganz besonderen Charme verdankt die 1120 gegründete Universitätsstadt im Schwarzwald ihrer historischen Altstadt mit den "Bächle" - kleinen Rinnsalen inmitten des Straßenprofils. Die historische Altstadt zeichnet sich durch ihre vielen kleinen Gässchen und Straßen aus, die dem Bundeswertungsspielen ein besonderes Flair verleihen. Touristische Informationen für gibt es unter https://visit.freiburg.de/.