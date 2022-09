Für die Anleger von HelloFresh gab es am Montag einen kleinen Schockmoment. Medienberichten zufolge äußerten US-Behörden den Verdacht, dass vom Konzern im Juli ausgeliefertes Hackfleisch mit Koli-Bakterien verunreinigt gewesen sein könnte. An der Börse kam es als Reaktion darauf zu einem drastischen Kursrutsch.Im frühen Handel ging es mit HelloFresh (DE000A161408) um rund sieben Prozent in die Tiefe und die jüngste Erholung nach dem 52-Wochen-Tief bei 22,88 Euro schien schon wieder in Gefahr zu geraten. Doch die Bullen brauchten nicht lange, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...