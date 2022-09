Unterföhring (ots) -Der Tod von Queen Elizabeth II löst weltweit große Anteilnahme aus. Am Montag, 19. September 2022, werden Millionen Menschen live mitverfolgen, wenn die britische Königin ihre letzte Reise antritt. SAT.1 berichtet ab 11:50 Uhr live von der Trauerfeier aus der St. George Chapel in London: "GOODBYE, QUEEN ELIZABETH - Die Welt nimmt Abschied" wird moderiert von Claudia von Brauchitsch, Marlene Lufen und Karen Heinrichs. Als Gesprächsgäste werden die Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen, die ehemalige Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel, Sänger Ross Antony sowie die Society-Experten Vanessa Blumhagen und Benjamin Bieneck erwartet.SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Unsere Zuschauer:innen sind herzlich eingeladen, am Montag mit der ganzen Welt Abschied von Queen Elizabeth zu nehmen. SAT.1 wird die Trauerfeierlichkeiten den ganzen Tag begleiten - vom Frühstücksfernsehen bis zu den Nachrichten um 19:55 Uhr. Unsere Expert:innen liefern Hintergründe und persönliche Einschätzungen."Programmablauf am Montag, 19. September 2022:5:30 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" - mit Liveschalten nach London9:55 Uhr "Queen Elizabeth II - die ewige Königin" (Doku)11:50 Uhr "GOODBYE, QUEEN ELIZABETH - Die Welt nimmt Abschied"18:00 Uhr "The Queen" (2006) - mit Helen Mirren, die für die Hauptrolle den Oscar erhielt.19:55 Uhr "SAT.1 Nachrichten"Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5320863