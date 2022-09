Inflation, Ukraine-Krieg und Energiekrise sorgen für ein Auf und Ab der Notierungen. Anleger fragen sich, wohin es mit den Märkten geht. Drei Experten geben Antworten und sagen, wo Gewinne möglich sind. Fest steht: Wenn es an den globalen Märkten aktuell an einer Sache nicht fehlt, dann an Unsicherheitsfaktoren. Und mit der Volatilität steigt auch die Angst der Börsianer. Der deutsche Börsenboom von 2021? Längst Geschichte. Die Transaktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...