Do Kwon, Gründer des Kryptounternehmens Terraform Labs, das hinter dem Terra-Netzwerk, dem Luna-Token und dem TerraUSD-Stablecoin steht, geht ins Gefängnis. Ein Gericht in Südkorea hat einen entsprechenden Haftbefehl erlassen. Do Kwon und fünf weitere Personen aus der Führungsebene der Terraform Labs müssen ins Gefängnis. Entsprechende Haftbefehle gegen die Personen, die sich derzeit alle in Singapur aufhalten sollen, hat ein Gericht in der koreanischen Hauptstadt Seoul bereits ausgestellt. Das teilt die Staatsanwaltschaft ...

