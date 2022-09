DJ PTA-Adhoc: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG erwartet deutliche Erhöhung des Jahresüberschusses für das erste Halbjahr 2022 - gegenüber dem ersten Geschäftshalbjahr 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hilden (pta039/14.09.2022/17:40) - Der im Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Versicherungsmakler ÖKOWORLD AG gibt hiermit bekannt, dass er im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung des Halbjahresabschlusses per 30.06.2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 39,1 Mio. erwartet.

Dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Jahresüberschuss der ÖKOWORLD AG im ersten Halbjahr 2021 in Höhe von EUR 27,4 Mio. dar.

Auf Konzernebene wird per 30.06.2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 13,7 Mio. erwartet. Dies stellt einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Jahresüberschuss des ersten Halbjahres 2021 (EUR 33,9 Mio.) auf Konzernebene dar.

