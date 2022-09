Prodapt bringt "MuleSoft Certified Connector for Aria" auf den Markt, um die Integration in die Abrechnungs- und Monetarisierungsplattform von Aria zu vereinfachen und Unternehmen dabei zu helfen, schneller nahtlose digitale Erlebnisse zu schaffen

Prodapt hat heute seine Teilnahme am MuleSoft Technologie-Partnerprogramm und seinen Beitrag zum Partner-Ökosystem, die Veröffentlichung eines "MuleSoft Certified Connector for Aria", bekannt gegeben. Der "Aria Connector", der über Anypoint Exchange zugänglich ist, wird es Unternehmen ermöglichen, die Integration in Aria zu vereinfachen und praktische Methoden bereitzustellen, um die Möglichkeiten der Abrechnungs- und Monetarisierungsplattform von Aria voll auszuschöpfen.

Prodapt unterstützt seine Kunden durch den Einsatz dieses Anypoint Connectors bei der schnelleren Integration von Salesforce und Aria. Er erleichtert die Konfiguration und beschleunigt:

Die Synchronisierung von Konto-, Produkt-, Rechnungs- und Rechnungsinformationen zwischen Salesforce und Aria

Die Vereinfachte Authentifizierung und unkomplizierte Anpassung an neue Änderungen

Eine fünfmal schnellere Integration, die Kunden können ihre Abrechnungen, Rechnungen und Gebühren in Echtzeit einsehen und die Kundenzufriedenheit verbessern.

"Da Unternehmen in aller Welt einen außergewöhnlichen Wert im Aufbau von IT-Ökosystemen unter Verwendung von Best-of-Breed-Cloud-Anwendungen sehen, kommt der Minimierung und Vereinfachung der Integrationskosten unter Verwendung bewährter Best Practices eine entscheidende Bedeutung für die Markteinführung und Sicherheit zu. Der MuleSoft Certified Connector für Aria von Prodapt erweitert dieses ausgereifte und wachsende Ökosystem, um die Integration erheblich zu vereinfachen", so Brendan O'Brien, Chief Innovation Officer und Mitbegründer von Aria Systems.

"Die Wirtschaft sieht sich mit neuen Anforderungen konfrontiert, die sie zwingen, die digitale Transformation zu beschleunigen", erklärt Brian Miller, Senior Vice President of Business Development bei MuleSoft. "Der Connectivity Benchmark Report zeigt, dass Probleme bei der Integration wichtige digitale Initiativen bei 88 der Unternehmen ausbremsen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, ein kompatibles Unternehmen aufzubauen, indem sie ihre Daten und Anwendungen sicher freischalten und integrieren. So lässt sich ein neuer Grad an Geschwindigkeit, Agilität und Effizienz erreichen."

Am MuleSoft Technologie-Partnerprogramm nehmen führende Unternehmenssoftwarefirmen aus den Bereichen CRM, Enterprise Resource Planning (ERP), Marketing-Automatisierung und HCM sowie aus verschiedenen Branchen teil, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Medien sowie Telekommunikation. Durch den Einsatz von MuleSoft helfen Technologiepartner ihren Kunden, mehr Geschwindigkeit, Agilität und Effizienz zu erreichen. Die Plattform von MuleSoft ermöglicht es Unternehmen, kompatible Unternehmen zu werden, in denen sie jedes Asset in ihrer Organisation Daten, Bots und Anwendungen in wiederverwendbare Bausteine umwandeln können, um die Arbeit zu skalieren und zu beschleunigen.

Mehr über den MuleSoft Certified Connector für Aria von Prodapt erfahren MuleSoft-Kunden unter folgendem Link: https://www.mulesoft.com/exchange/com.mulesoft.connectors/mule-aria-crescendo-connector/

Prodapt-Kunden erfahren mehr darüber, wie sie mit MuleSoft Daten aus isolierten Anwendungen und Systemen schneller integrieren und komplette Arbeitsabläufe effizienter automatisieren können, unter: https://www.mulesoft.com/platform/enterprise-integration.

Über Prodapt

Der Schwerpunkt von Prodapt liegt auf dem Bereich vertikale Vernetzung (Connectedness). Prodapt arbeitet mit den führenden Entwicklern unserer stark vernetzten Welt zusammen. Zu den Kunden von Prodapt gehören Telekommunikationsbetreiber, Digital/Multi-Service-Provider (D/MSPs), Technologieunternehmen und digitale Plattformen, die im Bereich Connectedness tätig sind.

Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien und Innovationen der nächsten Generation ermöglichen. Prodapt unterstützt weltweit führende Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom und viele andere. Die Kunden von Prodapt helfen mehr als einer Milliarde Menschen und fünf Milliarden Geräten, in Verbindung zu bleiben.

Prodapt betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Indien und Afrika und ist Teil des 120 Jahre alten Unternehmens The Jhaver Group. Das Unternehmen ist Teil des 120 Jahre alten Grosskonzern The Jhaver Group, der weltweit mehr als 22.000 Mitarbeiter an über 64 Standorten beschäftigt.

Salesforce und andere gehören zu den Marken von salesforce.com, inc.

MuleSoft ist eine eingetragene Marke von MuleSoft, Inc., einem Salesforce-Unternehmen. Alle anderen Marken gehören den jeweiligen Markeninhabern.

