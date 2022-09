Der World Green Economy Summit (WGES) wird am 28. und 29. September 2022 im Dubai World Trade Centre stattfinden. Der WGES steht unter der Schirmherrschaft von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem Vizepräsidenten und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai. Der Gipfel wird von der DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), der WGEO (World Green Economy Organization) und vom Obersten Energierat von Dubai in Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Organisationen organisiert.

DEWA and WGEO complete preparations for 8th edition of the World Green Economy Summit (Photo: AETOSWire)

Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, stellvertretender Vorsitzender des Obersten Energierats von Dubai, Geschäftsführer und CEO der DEWA sowie Vorsitzender der WGEO, gab den Abschluss der Vorbereitungen für den 8. Gipfel bekannt, der unter dem Motto "Climate Action Leadership through Collaboration: The Roadmap to Net-Zero" (Vorreiterrolle beim Klimaschutz durch Zusammenarbeit: der Fahrplan zu Netto-Null-Emissionen) stattfinden wird.

"Der diesjährige Gipfel findet in einer Zeit statt, in der die Präsenz des Nahen Ostens die globale Nachhaltigkeitsagenda durch wirksame Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zur Bekämpfung von dessen negativen Auswirkungen weiter voranbringt. Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate bereiten sich derzeit auf die Ausrichtung der UN-Klimakonferenzen COP27 und COP28 in den Jahren 2022 bzw. 2023 vor. Die arabische Welt steht im Mittelpunkt globaler Aktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, Klimaschutzmaßnahmen zu verbessern und globale Ziele zu erreichen. Der World Green Economy Summit wird zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Partnern und Interessenvertretern beitragen und ein ideales Umfeld für die Durchführung dieser beiden globalen Veranstaltungen schaffen",so Al Tayer.

Der WGES 2022, bei dem sich prominente Referenten, Experten, Vordenker und Entscheidungsträger versammeln werden, wird sich auf die vier Hauptthemen Energie, Finanzen, Ernährungssicherheit und Jugend konzentrieren. Außerdem wird während des Gipfels ein Rundtischgespräch auf Ministerebene mit etwa 25 Ministern aus aller Welt stattfinden.

Beim WGES 2022 werden auch die Gewinner des vierten Emirates Energy Award ausgezeichnet. Der Award wird vom Obersten Energierat von Dubai unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum unter dem Motto "Inspiring Innovation for Sustainable Energy" (Inspiration für nachhaltige Energieinnovationen) verliehen. Für diesen Award-Zyklus gingen 187 Bewerbungen aus 16 Ländern ein.

*Quelle: AETOSWire

