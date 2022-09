Australisches Fintech-Unternehmen installiert SaaS-AML-Lösung, um globale Expansionsmöglichkeiten und Kundenbetreuung zu fördern

ThetaRay, ein führender Anbieter KI-gestützter Transaktionsüberwachungslösungen, gab heute bekannt, dass sich die Novatti Group (ASX:NOV), ein führendes Fintech-Unternehmen, das Unternehmen Zahlungen und Bezahlungen ermöglicht, nun zugunsten von SONAR entschieden hat, der SaaS-AML-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, um seine wachsenden globalen Zahlungsdienste vor Geldwäsche und anderen Finanzkriminalitäten zu schützen.

Die in Australien ansässige Novatti Group ermöglicht Unternehmen und Einzelpersonen die Durchführung sowohl von inländischen als auch internationalen Zahlungen. Novatti beliefert gegenwärtig 59 Länder mit seinen Produkten, einschließlich grenzüberschreitender Transferleistungen, digitaler Brieftaschen und Gutscheine und überwacht Rechnungszahlungen.

Novatti ist der erste SaaS-Kunde von ThetaRay in der Region Asien-Pazifik.

SONAR, die fortgeschrittene KI-gestützte Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "der Intuition künstlicher Intelligenz" basiert, wird hunderttausende von Transaktionen pro Jahr für Novatti überwachen können. Die Fähigkeit der Lösung, die frühesten Anzeichen ausgefeilter Geldwäscheaktivitäten zu erkennen, wird Novatti nun in die Lage versetzen, zu verifizieren, dass verarbeitete Transaktionen frei von illegalen Aktivitäten und ohne Beeinträchtigung der Servicequalität durchgeführt werden können. Diese Fähigkeit, einen vertrauenswürdigen und sicheren Service bereitzustellen, wird Novatti in die Lage versetzen, seine internationalen Wachstumschancen zu erhöhen.

"Da wir unsere Beziehungen ausbauen und neue Zahlungsdienste hinzufügen, benötigen wir eine AML-Transaktionsüberwachungslösung, die hochwirksam ist und mit den zunehmenden Transaktionsvolumina unseres wachsenden Geschäfts Schritt halten kann", so Evangelia Pefkou, Group GM of Risk, Legal and Compliance bei der Novatti Group. "Wir haben uns zugunsten der SONAR-Lösung von ThetaRay entschieden, da es sich dabei um eine wahre KI-gestützte Lösung handelt, die Finanzkriminalität zuverlässig verhindert einschließlich unbekannter und geheimer Geldwäsche mit hohen Detektionsraten und niedrigen falsch-positiven Erkennungsraten. Dies wird uns nun in die Lage versetzen, hochwertige Berichte proaktiv und hochwirksam bei den Regulierungsbehörden einzureichen."

"Wir sind hocherfreut über die Gelegenheit, die Novatti Group zu unterstützen, schnelle und sichere Zahlungen bereitzustellen und Vertrauen durch sein globales Netzwerk aufzubauen", so Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "SONAR entdeckt selbst die neuesten und ausgefeiltesten kriminellen Machenschaften, sodass Novatti in der Lage sein wird, gleichzeitig neue Beziehungen zu schaffen, um das globale Geschäft auszubauen, die Einnahmen steigern zu können und den Kundenservice zu verbessern."

Grenzüberschreitende Transaktionen erfordern oftmals einen komplizierten Ablauf bei den Finanzinstitutionen, die ihre Aktivitäten über mehrere Währungen in unterschiedlichen Ländern abwickeln. Dies bedeutet eine Herausforderung für Fintech-Unternehmen und Bankinstitute, um vollständige Transparenz bei den Endbegünstigten zu schaffen. Durch die Bereitstellung der vollständigen Sichtbarkeit in komplexen, grenzüberschreitenden Transaktionspfaden unterstützt SONAR die Anwender bei der Absicherung gegen das Risiko in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel und Drogenschmuggel, während die Partner in die Lage versetzt werden, ihr Transfervolumen zu erhöhen.

"Die Partnerschaft mit Novatti wird sie beim Wachstum ihrer Unternehmen unterstützen, während die Serviceleistungen beim Schutz vor Geldwäsche und anderen Finanzkriminalitäten gesichert werden", so Dan Wollis, Vice President Strategic Accounts von ThetaRay. "Es bestehen große Synergien zwischen den Unternehmen, um die Innovationskraft im globalen Zahlungsnetzwerk zu fördern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Aufbau einer engen Geschäftsbeziehung."

SONAR ist die fortgeschrittenste Finanzkriminalitätspräventionslösung für grenzüberschreitende Zahlungen. Sie ermöglicht die rasche Entdeckung sowohl bekannter als auch unbekannter Bedrohungen durch Geldwäsche mit einer einzigartigen 95%igen Detektionsrate und einer bis zu 99%igen Reduzierung von falsch-positiven Resultaten im Vergleich zu regelbasierten Lösungen.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "intuitiver künstlicher Intelligenz" basiert, ermöglicht es Banken und Fintechs, durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen neue Geschäftschancen zu erschließen und ihre Umsätze zu steigern. Die bahnbrechende Lösung sorgt für zufriedenere Kunden, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzorganisationen, die sich auf äußerst heterogene und komplexe Ökosysteme verlassen, profitieren in hohem Maße von den beispiellos niedrigen falsch-positiven und hohen Detektionsraten von ThetaRay.

