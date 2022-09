Cyara gibt Wachstumsergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bekannt und erhält weiterhin wichtige Branchenauszeichnungen

Cyara, Anbieter der preisgekrönten Automated Customer Experience (CX) Assurance Platform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von mehr als 30 %, einer Kundenbindungsrate von 95 %, einem Customer Net Promoter Score (NPS) von 70 und 10 Milliarden Sekunden synthetischem CX-Testverkehr pro Jahr abgeschlossen hat.

Im Januar erhielt Cyara von der führenden Investmentgesellschaft K1 Investment Management (K1) eine Finanzierung in Höhe von über 350 Millionen US-Dollar, um sein Wachstum zu beschleunigen und die weitere Expansion des Kontakttestmarktes voranzutreiben. Im Anschluss an die Finanzierung übernahm Cyara Botium, das branchenführende Unternehmen für automatisierte Chatbot-Tests. Die strategische Akquisition erweitert das Produktportfolio von Cyara um Chatbot- und KI-Tests sowie Optimierungsfunktionen und festigt die Position des Unternehmens als weltweiten Marktführer im Bereich CX-Tests und -Sicherung.

Neue Funktionen und Services

Vor kurzem hat Cyara sein Lösungsportfolio um Cyara Botium erweitert. Botium testet und überwacht die Leistung von Chatbots und dialogorientierter KI. Es ist die einzige Lösung auf dem Markt, die eine nahtlose und umfassende CX Journey Assurance von digitalen bis hin zu Voice-Agenten bietet. Botium ermöglicht es Markenunternehmen, das Chatbot-Erlebnis ihrer Kunden über alle Kanäle und Plattformen hinweg in allen Phasen des Chatbot-Entwicklungszyklus zu verbessern und kontinuierlich zu testen.

"In der heutigen digitalen Wirtschaft ist das Testen des digitalen CX eine kritische Funktion für Unternehmen in jeder Branche, daher war die Veröffentlichung von Cyara Botium eine natürliche Ergänzung unseres Produktarsenals. Viele unserer Kunden haben bereits positive Auswirkungen erfahren", so Alok Kulkarni, CEO und Mitbegründer von Cyara. "Wir wollen sicherstellen, dass Selbstbedienungs-CX-Lösungen wie Chatbots und interaktive Voice-Response-Systeme (IVR) die Customer Journey verbessern, um zusätzliche Frustration bei Kunden zu vermeiden und das bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität und Minimierung der Kosten."

Zu den weiteren Produkten und Angeboten, die Cyara im Geschäftsjahr 2022 vorstellte, gehören:

LiveVQ: Eine Lösung zur Sicherung der letzten Meile für hybride Mitarbeiter durch Überwachung der Cloud-Konnektivität, der Agent-Anwendungen und der technologischen Infrastruktur in Echtzeit, um die Sprachqualität für Agenten vor Ort und an anderen Standorten sicherzustellen.

Toll-Free Fast Check: Ein Concierge-Service, der die manuellen, arbeitsintensiven Aufgaben des Verwaltens und Testens von gebührenfreien Nummern reduziert gerade rechtzeitig für das Open Enrollment der Krankenversicherungen und die Urlaubsvorbereitungen des Einzelhandels.

CX Test Automation Maturity Model: Eine innovative, einfach zu navigierende Selbstbeurteilungsfunktion, mit der Unternehmen feststellen können, wie fortschrittlich ihr Ansatz für automatisierte CX-Tests ist und wie ihr derzeitiger Grad der Testautomatisierung im Vergleich zu den Best Practices der Branche abschneidet.

GDPR Compliance Testing Ein kostenloser Dienst für Chatbots von Unternehmen in deutscher und englischer Sprache, der das Risiko von Bußgeldern bei Nichteinhaltung von Vorschriften verringert. Damit sind Bots in der Lage, Unternehmenskunden, die wissen wollen, wie ihre Daten gespeichert werden, schnell und präzise zu unterstützen.

Unterstützung für NICE InContact Cyara hat virtuelle Agenten für NICE InContact veröffentlicht, die es Kunden auf dieser Plattform ermöglichen, Funktionen für Call Routing und Data Passing zu testen.

Größere Flexibilität bei der Planung von Lasttests Im Laufe des Jahres lieferte Cyara mehrere Funktionen, mit denen seine Kunden Lasttests einfacher planen und durchführen können. Dazu gehören ein Self-Service-Buchungskalender sowie die Möglichkeit, kleine Lasttests völlig ohne Buchung durchzuführen. Auf diese Weise können die Kunden Reibungsverluste verringern und die Häufigkeit von Lasttests erhöhen, um Dauertests zu ermöglichen.

Unternehmenswachstum und Erweiterung des Führungsteams

Cyara baut seine Mitarbeiterzahl mit einem Zuwachs von über 70% weiter aus. Das Unternehmen verstärkte seine Führungskräfte mit mehreren Neueinstellungen im Geschäftsjahr 2022, darunter Jeremy Braidish, Chief People Officer (CPO). Jeremy nutzt seine Erfahrung von mehr als 20 Jahren im Bereich Human Resources (HR), um Cyaras globale HR-Funktionen und -Strategie sowie die Mitarbeiterakquise und -entwicklung voranzutreiben.

Wichtige Partnerschaften

Heute vertrauen mehr als 250 hochkarätige globale Marken auf die SaaS-Lösung von Cyara, um CX-Technologie zu testen, zu überwachen und zu verwalten, damit sie herausragende Kundenerlebnisse bieten können

Im Geschäftsjahr 2022 schloss Cyara neue Allianzen mit Carahsoft, ConvergeOne, Waterfield und VIS Global und baute die Beziehungen zu Partnern wie Genesys, AWS und Verizon aus, um die ACV-Buchungen für neue Vertriebskanäle im Vergleich zum Vorjahr um 30 zu steigern.

Der erfolgreiche und einzigartige Ansatz von Cyara zur CX-Optimierung hat dazu geführt, dass der Cyara Accelerator inzwischen auf Genesys AppFoundry verfügbar ist.

Anerkennungen und Auszeichnungen der Branche

Die wachsende Akzeptanz und der anhaltende Erfolg von Cyaras Plattform wurden mit 12 Branchenauszeichnungen gewürdigt, darunter:

Silver Stevie Award für "Sales or Customer Service Solutions Technology Partner of the Year" und "Best Contact Center Solution"

"Product of the Year Award" vom CUSTOMER Magazine

"Remote Work Pioneer Award" und "Communications Solutions Products of the Year Award" von TMC

Gewinner des Gold Globee in der Kategorie "Test, Measurement and Monitoring Innovation" von Golden Bridge Business and Innovation Awards

Über die Automated CX Assurance Platform von Cyara

Die preisgekrönte Cyara Automated CX Assurance Platform versetzt die Unternehmen in die Lage, mit weniger Anstrengungen, Kosten und Risiken ein besseres CX zu liefern. Cyara unterstützt den gesamten CX-Softwarentwicklungszyklus, von der Konzeption über Funktions-und Regressionstests bis hin zu Belastungstests, Chatbot-Tests und der Überwachung im Realbetrieb. So gewährleistet Cyara, dass die Unternehmen über alle digitalen und Sprachkanäle hinweg ausgezeichnete Kundenerlebnisse schaffen können.

Über Cyara

Cyara ist die weltweit führende Automated Customer Experience (CX) Assurance Platform mit Hauptsitz im Silicon Valley. Die cloudbasierten Omnichannel-Assurance-Lösungen von Cyara für Sprachqualitäts- und Chatbot-Tests beschleunigen die Bereitstellung ausgezeichneter Kundenerlebnisse für Unternehmen und reduzieren gleichzeitig das Risiko, dass Kunden mit Pannen konfrontiert werden. Täglich vertrauen große globale Marken auf die Cyara-Plattform, um in angemessener Skalierung ein zufriedenes Lächeln ihrer Kunden zu ernten. Weitere Informationen erhalten Sie unter cyara.com.

