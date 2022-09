Mouser Electronics, Inc., der branchenführende Anbieter neuer Produkteinführungen (NPI) mit der breitesten Palette an Halbleitern und Elektronikkomponenten kündigt heute das nächste Kapitel seines preisgekrönten Programms Empowering Innovation Together an. Die aktuelle Fortsetzung erforscht den geschäftlichen Nutzungsfall nicht-öffentlicher 5G-Netze für industrielle IoT-Einsätze, die durch 5G New Radio (NR) Release 16 in separatem Eigentum stehen und unabhängig verwaltet und gesichert werden können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220914005094/de/

The fifth installment of Mouser's 2022 Empowering Innovation Together program explores the potential of private 5G networks and includes a new episode of The Tech Between Us podcast. (Graphic: Business Wire)

5G NR bietet lizenzierte und unlizenzierte Spektren in den Bändern sub-1 GHz, sub-6 GHz, 24 GHz bis 29 Ghz und 37 GHz bis 43 GHz. Über unlizenzierte Spektren wie General Authorization Access (GAA) von Citizens Broadband Radio Services (CBRS) im Band 3550-3700 MHz (3,5 GHz) können Organisationen eine scheinbar unbegrenzte Kombination von IoT-Anwendung ohne den zeitlichen und finanziellen Aufwand für die Lizenzierung nutzen. Dieser Teil der privaten 5G-Netze wird gefördert von Amphenol RF, Analog Devices, Intel, Molex, RECOM und AMD Xilinx.

Durch die neue Episode des Podcasts The Tech Between Us, das neue Video Then, Now Next und andere exklusive Inhalte verschafft Mouser seinem Publikum einen tieferen Einblick in Fallstudien und reale Beispiele für nicht-öffentliche 5G-Netze für den industriellen Einsatz, die sichere Daten vor Ort verfügbar machen und die Latenz für Anwendungen in industriellen Anlagen verbessern.

"In einem konstant verbundenen technologischen Umfeld können private 5G-Netze sensible Daten mit großer Geschwindigkeit in einer sicheren Umgebung übertragen", erläutert Glenn Smith, President und CEO von Mouser Electronics. "Wir hoffen, dass unsere Follower durch die im Rahmen dieses aktuellen Teils von EIT geteilten Inhalte neue Einblicke darüber gewinnen, wie man am besten 5G-Netze für industrielle Anwendung mit geringer Latenz nutzt."

The Tech Between Us Moderator, Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser Electronics, heißt Gilad Garon, Gründer und CEO von ASOCS, zu einer lebhaften Unterhaltung willkommen. Die Podcast-Episode ist verfügbar auf der Mouser-Website sowie über Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora und Spotify.

"Ich hoffe, dass die Hörer meine Gespräche mit Raymond genauso genießen wie ich", sagt Garon. "5G wandelt die Mobiltelefon-Technologie um in eine Software, die eine unglaubliche Menge an Anpassungsmöglichkeiten bietet. Private 5G-Netze verschaffen Administratoren die Möglichkeit, ganz einfach eine sichere, super schnelle und zuverlässige Konnektivität zu erstellen, die spezifisch die Bedürfnisse ihrer Organisation berücksichtigt."

Das 2015 gegründete Programm Empowering Innovation Together von Mouser ist eines der anerkanntesten in der Elektronikkomponentenbranche. Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/empowering-innovation und folgen Sie Mouser auf Facebook und Twitter.

Weitere Nachrichten über Mouser finden Sie auf https://www.mouser.com/newsroom/.

Als global autorisierter Händler bietet Mouser die weltweit breiteste Palette an neuesten Halbleitern und Elektronikkomponenten auf Lager und versandbereit. Die Kunden von Mouser können zu 100% zertifizierte Original-Produkte erwarten, deren Herkunft von den Fertigungspartnern komplett nachverfolgbar ist. Zur Beschleunigung der Entwicklungen des Kunden bietet die Mouser-Website eine umfassende Bibliothek mit technischen Ressourcen, einschließlich eines Technical Resource Center, und außerdem Produktdatenblätter, Lieferanten-spezifische Referenzdesigns, Anwendungshinweise, technische Designinformationen, Engineeringwerkzeuge und andere hilfreiche Informationen.

Über Mouser Electronics

Mouser Electronics, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein autorisierter Halbleiter- und Elektronikkomponentenhändler mit einem Fokus auf neue Produkteinführungen seiner führenden Fertigungspartner. Die Website des globalen Anbieters, mouser.com, die die Community der weltweiten Elektronik-Design-Ingenieure und -Käufer anspricht, ist für mehrere Sprachen und Währungen verfügbar und umfasst mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Produktionsmarken. Mouser betreibt 27 Support-Zentren weltweit, für den klassenbesten Kunden-Service, jeweils in der spezifischen Landessprache, Währung und Zeitzone. Der Händler versendet von seinem über 93.000 Quadratmeter großen hochmodernen Versandzentrum in der Metropolregion von Dallas, Texas, aus an über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Territorien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Handelsmarken der Mouser Electronics, Inc. Bei allen anderen hierin genannten Produkten, Logos und Firmennamen kann es sich um Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer handeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220914005094/de/

Contacts:

Weitere Informationen, Kontakt:

Kevin Hess, Mouser Electronics

Senior Vice President of Marketing

+1 (817) 804-3833

Kevin.Hess@mouser.com

Für Presseanfragen, Kontakt:

Kelly DeGarmo, Mouser Electronics

Manager, Corporate Communications and Media Relations

+1 (817) 804-7764

Kelly.DeGarmo@mouser.com