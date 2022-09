Die Lieferkettenverwicklungen bestehen weiter, wo mehr als 2% der gesamten globalen Verschiffungskapazität außerhalb von Deutschlands Nordseehäfen stillsteht, was sich auf den EU-Handel mit Asien auswirkt, so sagt das deutsche Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW Kiel). Bildquelle: Shutterstock.com Der Stau nahm im September in Bremerhaven und Hamburg weiter zu, wo es...

