Chinas Notenbank hat am Donnerstag ihren Leitzins unverändert gelassen. Die People's Bank of China (PBOC) hielt den einjährigen Zinssatz ihrer mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) unverändert bei 2,75 Prozent, während sie über dieses Finanzinstrument Liquidität in Höhe von 400 Milliarden Yuan (57,45 Milliarden US-Dollar) bereitstellte. Die PBOC stellte außerdem Liquidität im Wert von 2 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte bereit. Die chinesische Zentralbank hatte im August die MLF- und Reverse-Repo-Sätze gesenkt, was zu niedrigeren Benchmark-Kreditzinsen führte und die Finanzierungskosten für Unternehmen und Privatpersonen senkte. Das Ausbleiben einer Anpassung des MLF-Satzes am Donnerstag könnte bedeuten, dass auch der LPR-Zinssatz im laufenden Monat unverändert bleiben wird. Die PBOC wird den LPR-Referenzzinssatz kommenden Dienstag bekannt geben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Compleo Charging Solutions AG, Ergebnis 1H, Dortmund

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 3Q, Stockholm

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index September PROGNOSE: -13,8 zuvor: -31,3 14:30 Import- und Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: -1,2% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index September PROGNOSE: +2,3 zuvor: +6,2 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 80,3% zuvor: 80,3% 16:00 Lagerbestände Juli PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.047,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 3.948,25 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 12.137,75 -0,0% Nikkei-225 27.877,70 +0,2% Schanghai-Composite 3.204,53 -1,0% +/- Ticks Bund -Future 143,35 -22 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 13.028,00 -1,2% DAX-Future 13.071,00 -0,1% XDAX 13.071,00 -0,1% MDAX 24.798,20 -2,1% TecDAX 2.925,28 -0,6% EuroStoxx50 3.567,56 -0,5% Stoxx50 3.527,80 -0,7% Dow-Jones 31.135,09 +0,1% S&P-500-Index 3.946,01 +0,3% Nasdaq-Comp. 11.719,68 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 143,57 +13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Der DAX wird ein paar Punkte höher erwartet und damit weiter knapp über der 13.000er Marke. Diese steht auch wegen des Verfalls der Futures und Optionen am Freitag im Blick. Da hier die größten offenen Positionen liegen, stabilisiert sie im Vorfeld des Verfalls den DAX. Vom Umfeld kommen keine großen Impulse. Aus den USA kommt am Nachmittag ein Reigen von Konjunkturdaten. Impulse dürften vor allem von den US-Einzelhandelsumsätzen ausgehen sowie vom Konjunkturindex der US-Notenbankfiliale in Philadelphia und der Industrieproduktion. Die Daten könnten die Zinsdiskussion beeinflussen: Am Mittwoch hatte der Markt zeitweise zu mehr als 30 Prozent eine US-Leitzinserhöhung um 100 Basispunkte auf der Sitzung der Fed in der kommenden Woche eingepreist.

Rückblick: Nach dem Schock der US-Verbraucherpreise vom Vortag hielt sich die negative Überraschung durch die nun veröffentlichten Erzeugerpreise zwar in Grenzen, allerdings stützten die Daten die Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen gleich um 100 Basispunkte anheben wird. Aber auch in Europa hinterlässt das Inflationsgespenst zunehmend seine Spuren. Der Markt hält es für immer wahrscheinlicher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins im Oktober erneut um 75 Basispunkte anheben wird. Gewinner in Europa war der Index der Einzelhandelswerte, der sich um 2,5 Prozent erholte. Angetrieben wurde er von Inditex (+3,8%). Die Zara-Mutter hat im ersten Geschäftshalbjahr per Ende Juli überproportional mehr verdient und deutlich mehr umgesetzt.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Uniper brachen mit der Aussicht auf eine Mehrheitsbeteiligung des Bundes um 18,3 Prozent ein. Kion verloren nach einer Gewinnwarnung sogar 29,7 Prozent. About You fielen ebenfalls nach einer Gewinnwarnung um 11,1 Prozent. Auf der anderen Seite gewannen Krones 3,2 Prozent. Oddo BHF hatte die Aktie auf "Outperform" von "Underperform" angehoben. Lufthansa gaben um 3,7 Prozent nach, nachdem der Bund seine restlichen Anteile an der Fluggesellschaft platziert hatte. Daneben hatte Stifel die Lufthansa-Aktie auf "Hold" gesenkt. Sixt stiegen um 0,9 Prozent, nachdem der Autovermieter seine Prognose für 2022 erhöht hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Qiagen wurden 0,6 Prozent höher gestellt. Das Diagnostikunternehmen kooperiert mit Neuron23 bei der Entwicklung eines Begleitdiagnostikums für ein neues Medikament gegen die Parkinson-Krankheit.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Die Anleger agierten nach dem kräftigen Ausverkauf vom Dienstag weiter mit Vorsicht. Grund war die hohe Inflation in den USA. Die veröffentlichten Erzeugerpreise für August vermochten das beunruhigende Bild nicht zu korrigieren, das die Verbraucherpreise am Dienstag gezeigt hatten. Insgesamt gingen die Erzeugerpreise auf Monatssicht zwar wie erwartet um 0,1 Prozent zurück, in der Kernrate stiegen sie jedoch etwas stärker als prognostiziert. Dies untermauerte die Erwartungen, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus nun umso entschlossener vorantreiben werde. Mehrheitlich wird eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte in der kommenden Woche erwartet. Comcast (+3,0%) weitet sein laufendes Aktienrückkaufprogramm auf 20 Milliarden Dollar aus. Auch Johnson & Johnson (+2,1%) hat den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 5 Milliarden Dollar angekündigt. Starbucks (+5,5%) nimmt sich eine weitreichende Umgestaltung von Cafes und Mitarbeiter-Leistungen vor. Der Konzern rechnet für 2023 bis 2025 mit einem Umsatzwachstum von jährlich 10 bis 12 Prozent und einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um jährlich 15 bis 20 Prozent. Tesla (+3,6%) legt seine Pläne zur Herstellung von Batteriezellen in Deutschland offenbar auf Eis, um sich für Steuervergünstigungen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Batterien in den USA zu qualifizieren, hieß es aus Kreisen. Netflix (+2,8%) schätzt, dass eine werbegestützte Version seines Streaming-Dienstes bis zum dritten Quartal 2023 rund 40 Millionen Zuschauer erreichen wird. Nach einer Gewinnwarnung ging es mit der Aktie des Stahlkonzerns Nucor um 11,3 Prozent abwärts.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,79 +4,7 3,74 305,8 5 Jahre 3,61 +3,0 3,58 235,4 7 Jahre 3,54 +1,8 3,52 209,7 10 Jahre 3,41 +0,1 3,41 190,4 30 Jahre 3,47 -2,3 3,49 156,8

Am Anleihemarkt notierten die Renditen wenig verändert, nachdem sie am Vortag deutlich zugelegt hatten. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 0,1 Basispunkte auf 3,41 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 0,9961 -0,2% 0,9981 0,9996 -12,4% EUR/JPY 143,07 +0,2% 142,85 142,61 +9,3% EUR/CHF 1,0373 -0,0% 1,0390 1,0412 -7,4% EUR/GBP 0,8654 +0,1% 0,8648 0,8635 +3,0% USD/JPY 143,65 +0,4% 143,14 142,68 +24,8% GBP/USD 1,1511 -0,3% 1,1541 1,1577 -14,9% USD/CNH 6,9768 +0,1% 6,9725 6,9693 +9,8% Bitcoin BTC/USD 20.174,34 -0,2% 20.205,67 20.262,60 -56,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach der kräftigen Aufwärtsbewegung am Vortag moderat nach. Der Dollar-Index notierte 0,1 Prozent niedriger. Am Vortag hatte die Erwartung weiter stark steigender Leitzinsen die Anleger in den Dollar gezogen. Der Euro notierte knapp unter Parität zum Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,60 88,48 +0,1% +0,12 +24,8% Brent/ICE 93,91 94,1 -0,2% -0,19 +27,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

