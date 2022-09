Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern weiter abgerutscht. Zum Handelsstart hielt er sich noch stabil über 13.100 Punkten. Dann ging es immer weiter nach unten. Am Ende ging er mit 13.028 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Minus von rund 1,2 Prozent. Marktidee: Aurubis Aurubis hat gestern ein viertes Vorstandsmitglied bestellt und will damit den Bereich Recycling stärken. Die Aktie konnte davon zunächst nicht profitieren. Das Papier rutschte gestern deutlich ab und befindet sich jetzt in der Nähe einer wichtigen Unterstützungszone. Sollte sich der Kurs dort stabilisieren, rücken zwei Erholungsziele in den Fokus. Solange die Aktie nicht über diese zwei Marken steigt, bleiben die Bären allerdings im Vorteil. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf