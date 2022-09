Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die HSBC hat ein breites Angebot an Zertifikaten. Sie bietet Anlegern auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Produkte an, über die sie an der Börse investieren können. Aber wie viel verdient die HSBC daran? Und schmälert das den Ertrag der Anleger? Diesen ...