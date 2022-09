Nachlese Podcast Mittwoch. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3355, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/03 geht es um ärgerliche Sickercrashs vs. spontane Halbierungen in der ATX-Geschichte, aktuell ziehen Anleger lt. FMA Geld aus Austro-Fonds ab. Beispiele von Sickercrashs, die über Monate andauerten: - Jugoslawien-Krise 1992. ATX von 1200 auf 800- Russland- und Asien-Krise 1998: ATX von 1600 auf 1000- Staatsschuldenkrise 2011: ATX von 2800 auf 1900Anders zb Lehman oder Covid: Da gab es eine Halbierung der Indexniveaus innerhalb weniger Wochen - Heinrich Schaller (RLB OÖ) im Talk mit der Raiffeisenzeitunghttps://raiffeisenzeitung.at/heinrich-schaller-erklaert-verlust-zum-halbjahr-2022/ , hier ein Auszug: Wie sehr ...

