Berlin (ots) -"Es gibt immer Raum für Wachstum"---Alibaba.com startet seine erste Markenkampagne in DeutschlandAlibaba.com, eine führende Plattform für globalen B2B-E-Commerce und Teil der Alibaba Group, startete Anfang September in Deutschland eine groß angelegte Markenkampagne unter dem Motto "Es gibt immer Raum für Wachstum".Mit der Teilnahme an zwei großen Messen im September dieses Jahres und der Einführung seiner ersten Reihe von "hybriden Messen" in Deutschland will das Unternehmen zeigen, wie es deutschen KMU helfen kann, mit Hilfe einer Reihe von digitalen Tools besser mit globalen Lieferanten in Kontakt zu treten.Mit aufmerksamkeitsstarken Motiven und witzigen Social-Media-Videos will Alibaba.com kleinen und mittelständischen Unternehmen zeigen, wie sie sich Wettbewerbsvorteile verschaffen und weiter wachsen können, indem sie Alibaba.com als Plattform für die Suche nach globalen Lieferanten und neuen Logistiklösungen nutzen.Die Hauptaussage der Kampagne lautet:Mit Alibaba.com, der professionellen B2B-Plattform, gibt es immer Raum für Wachstum.Zu Beginn des Videos ist man vielleicht überrascht von dem überzogenen Bild eines "großen Kopfes", der in einem Miniaturraum gefangen ist. Begrenzt durch die Größe des Raums, beginnen die Schauspieler, online nach einer Lösung zu suchen, indem sie mit der Nase tippen. Doch schon bald zeigt sich die amüsante Metapher: Wir versuchen, die "großen Kopfschmerzen" zu zeigen, denen KMU begegnen können, wenn sie versuchen, ihr Unternehmen zu vergrößern. Diese "großen Kopfschmerzen" werden oft durch steigende Rohstoffpreise, Engpässe in der Lieferkette und Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten Lieferanten verursacht. Doch dann kommt ein Aha-Moment, wenn KMU auf Alibaba.com stoßen, dass ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten erleichtern kann:- Ein nahezu unendlicher Pool von Produkten, direkt von der Quelle, was zur Kostensenkung und zum Inflationsausgleich beitragen kann-Anpassung und starke Fertigungskapazitäten können dazu beitragen, wettbewerbsfähigere Produkte und eine eigene Marke zu entwickeln, was zu höheren Gewinnspannen führt-Führende Qualitätsanbieter aus der ganzen Welt können KMU helfen, ihre Produktpalette rasch zu erweitern und ihr Geschäft auszubauen.Liz Wang, Leiterin der Marketingabteilung bei Alibaba.com: "Alibaba.com hofft, eine Marke zu sein, die den Unternehmern zur Seite steht, wenn sie mit Hindernissen oder Einschränkungen konfrontiert werden. "Wir glauben, dass in jedem Unternehmer ein unbesiegbarer Geist steckt, besonders in Zeiten wie diesen. Wir möchten, dass deutsche KMU wissen, dass es immer Raum für Wachstum mit Alibaba.com gibt."Die Markenkampagne ist auf allen relevanten Kanälen wie Social Media, YouTube, Programmatic, Online und in ausgewählten Printmedien zu sehen.Verantwortlich auf Kundenseite ist Charlene Shao, Director of EU Buyer Marketing, Alibaba.comAbout Alibaba.comAlibaba.com, the first business unit of Alibaba Group, is a leading platform for global B2B e-commerce designed to make it easy to do business anywhere. Founded in 1999, Alibaba.com provides services on all aspects of commerce, including providing tools for businesses to reach a global audience for their products and helping buyers find products, suppliers and order online quickly and efficiently. Alibaba.com serves millions of buyers and suppliers from over 200 countries and regions around the world.Pressekontakt:Media consulta International Holding AGWassergasse 3, 10179 BerlinStephan SchmittTel: 030 65000404E-mail: s.schmitt@mcgroup.comOriginal-Content von: Alibaba.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164990/5321948