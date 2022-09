Die neue strategische Investition in EPC Power, dem einzigen in den USA ansässigen Anbieter einer Komplettlösung für Energieumwandlung, unterstützt die Umstellung der US-Wirtschaft auf saubere Energie

EPC Power Corp., ein führender nordamerikanischer Anbieter von leistungsstarken, intelligenten Wechselrichtern für den Energieversorgungssektor, gab heute bekannt, dass der Geschäftsbereich Sustainable Investing von Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) und Cleanhill Partners eine Mehrheitsbeteiligung an EPC Power erworben haben. Mit dieser strategischen Investition und einer umfassenden Rekapitalisierung ist EPC Power nun in der Lage, das rasante Wachstum auf dem Markt für erneuerbare Energiespeicher zu bewältigen und gleichzeitig den Wechsel zu sauberer Energie in der US-Wirtschaft zu unterstützen.

Die Transaktion erfolgt unmittelbar nach der Verabschiedung des "Inflation Reduction Act of 2022". Dieses Gesetz sieht unter anderem erstmals eine Steuergutschrift für autonome Energiespeicher vor und schafft damit einen erheblichen finanziellen Anreiz für die Installation von Wechselrichtern und anderen Technologien von EPC Power. EPC Power ist der einzige in den USA ansässige Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Energieumwandlung. Damit eignet sich die Technologie von EPC Power besonders gut für Anwendungen auf Netzebene, die zusätzliche Sicherheitsebenen erfordern.

"EPC Power ist sehr stolz auf den guten Ruf und die Erfolgsbilanz, die wir durch die Konzentration auf Produktinnovationen und die Entwicklung enger Beziehungen zu unseren Kunden aufgebaut haben", so Devin Dilley, Mitbegründer und Chief Executive Officer der EPC Power Corp. "Da die Welt zunehmend auf erneuerbare Energien angewiesen ist, müssen Wechselrichter immer intelligenter werden. Goldman Sachs und Cleanhill Partners fördern diese Vision und sind entschlossen, in EPC Power und unsere Belegschaft zu investieren, um diese spannende Marktchance zu nutzen und die Energiewende in den USA positiv zu beeinflussen."

"In einem explodierenden Markt von Cleantech-Innovatoren hebt sich EPC Power durch seine branchenführende Technologie ab, die den Übergang zu erneuerbaren Energien direkt unterstützt und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Leistung des Netzes wahrt", so Rakesh Wilson und Ash Upadhyaya, Managing Partner bei Cleanhill Partners. Cleanhill Partners investierte 2021 erstmals in EPC Power durch die Zeichnung einer Kreditfazilität, um das Wachstum des Unternehmens zu fördern. Hinzu kommen die Beratung in operativen Fragen und die Vermittlung strategischer Partnerschaften, die dem Unternehmen zu einer schnellen Skalierung verhelfen sollen. "Als bestehende Investoren von EPC Power haben wir volles Vertrauen, dass das Unternehmen seine ehrgeizigen und umweltrelevanten Ziele erreichen wird, und wir freuen uns, gemeinsam mit Goldman Sachs an der nächsten Wachstumsphase von EPC Power zu arbeiten."

"EPC Power ist einzigartig aufgestellt, um in der Entwicklung der US-Wertschöpfungsketten für Solarenergie und Energiespeicherung eine tragende Rolle zu übernehmen. Das Unternehmen verfügt jetzt über ausreichend Kapital, um sein schnelles Wachstum fortzusetzen", sagte Alexander Mass, Managing Director von Goldman Sachs Asset Management. "Als einziger skalierender Anbieter von intelligenten Wechselrichtern, die in den USA entwickelt, entworfen und zu 100 dort gefertigt werden, bildet EPC Power eine natürliche Fortsetzung unserer thematischen Investitionstätigkeit in diesem Bereich in Zusammenarbeit mit Cleanhill Partners und dem EPC-Management."

Laut dem Global Energy Storage Outlook 2021 von BloombergNEF wird sich die Zahl der weltweit installierten Energiespeicher bis Ende 2030 im Vergleich zu Ende 2020 voraussichtlich verzwanzigfachen. Die USA sind zurzeit der weltweit größte Markt für Energiespeicher.

Die intelligenten Wechselrichter von EPC Power eignen sich hervorragend für Anwendungen in den Bereichen autonome Energiespeicherung, Solarenergiespeicherung und Notstromversorgung von Rechenzentren. Sie ermöglichen den Aufbau von Batteriespeichern, die für die Verbreitung der erneuerbaren Energieerzeugung unverzichtbar sind. "Intelligente" Wechselrichter, die über die Rolle herkömmlicher Wechselrichter zur Einspeisung von Strom in das Netz hinausgehen, werden durch fortschrittliche Software betrieben und arbeiten dynamisch mit dem Netz zusammen, um die Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu erhöhen.

Bis heute hat EPC Power weltweit mehr als zwei Gigawatt an intelligenten Wechselrichtern verkauft. EPC Power hat seinen Sitz in Südkalifornien und betreibt seine erste Produktionsstätte in Poway im San Diego County. Die Eröffnung einer zweiten Produktionsstätte an der Ostküste der USA, mit der die Produktionskapazität deutlich ausgebaut werden soll, ist für Ende 2022 geplant. Um seinen wachsenden Kundenstamm in Europa zu unterstützen, unterhält EPC Power auch ein Ingenieur- und Vertriebsbüro in Helsinki, Finnland. Das Unternehmen beschäftigt ca. 180 Mitarbeitende.

William Blair war der exklusive Finanzberater von EPC Power; Foley Lardner war der Rechtsberater von EPC Power; Vinson Elkins und Kirkland Ellis waren die Rechtsberater von Goldman Sachs und Cleanhill Partners.

Über EPC Power Corp.

EPC Power Corp. entwirft, entwickelt und fertigt intelligente Wechselrichter aus amerikanischer Produktion. Das Unternehmen ist der einzige in den USA ansässige Anbieter von End-to-End-Lösungen zur Energieumwandlung. EPC hat seinen Hauptsitz in San Diego County, Kalifornien, und eröffnet Ende 2022 seinen Produktionsstandort an der Ostküste. EPC hat seine globale Präsenz durch die Eröffnung einer Entwicklungs- und Verkaufsniederlassung in Helsinki, Finnland, erweitert, um den europäischen Markt zu unterstützen. EPC ist seit 2017 nach ISO 9001:2015 zertifiziert. EPC Power Inverters sind nach allen nordamerikanischen Normen (UL1741/CSA 22.2) sowie nach australischen und europäischen Normen und Grid Codes (IEC/VDE, etc.) zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.epcpower.com.

Über Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Management vereint traditionelle und alternative Anlagen und bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt eine dedizierte Partnerschaft mit Schwerpunkt auf den langfristigen Ergebnissen. Als primären Anlagebereich bei Goldman Sachs (NYSE: GS) bietet Goldman Sachs Asset Management Anlage- und Beratungsdienstleistungen für weltweit führende Institutionen, Finanzberater und Privatpersonen an. Dabei nutzt das Unternehmen sein engmaschiges globales Netzwerk und maßgeschneidertes Expertenwissen über jede Region und jeden Markt. Zum 30. Juni 2022 beliefen sich die weltweit verwalteten Vermögenswerte auf mehr als zwei Billionen US-Dollar. Das Unternehmen setzt sich mit viel Engagement dafür ein, dass die Kunden gute Ergebnisse erzielen. Die Grundlagen dafür sind langfristige, vertrauensvolle Beziehungen aus Überzeugung, nachhaltige Ergebnisse und gemeinsamer Erfolg im Lauf der Zeit. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Cleanhill Partners

Cleanhill Partners ist eine Private-Equity-Firma, die Investitionen im Bereich der Energiewende anstrebt, die zur Dekarbonisierung beitragen. Wir investieren in skalierbare Unternehmen mit Transparenz bezüglich Umsatz, Ertrag und Cashflow-Wachstum. Wir setzen unseren thesengesteuerten Ansatz und unsere operative Expertise ein, um den Wert jeder unserer Investitionen zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.cleanhillpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005070/de/

Contacts:

Medien:

Michael Tebo

Gabriel Marketing Group (für EPC Power)

Tel.: 571-835-8755

E-Mail: michaelt@gabrielmarketing.com