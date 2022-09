Das Sportunternehmen PUMA zeigt mit der aus recycelter Baumwolle und Polyester hergestellten RE:COLLECTION, einer Produktlinie für Sportstyle, Running und Training sowie Motorsport, wie mit recycelten Materialien ein einzigartiger Look kreiert werden kann.

Je nach Modell enthalten die Stücke aus der RE:COLLECTION zwischen 20 und 100 recycelte Materialien und schaffen so einen Look von perfekter Unvollkommenheit in neutralen Farben. Zur Verstärkung des Obermaterials der Lifestyle-Schuhe der RE:COLLECTION werden Schnittabfälle verwendet.

In der Herbst-/Wintersaison umfasst die RE:COLLECTION Performance-Produkte für Running und Training wie den PWRFrame TR, einen high-performance Trainingsschuh, der für die Unterstützung des Vorfußes entwickelt wurde und dessen Obermaterial aus mindestens 30 recyceltem Material besteht. Weitere Trainingsprodukte der RE:COLLECTION sind die Tights aus mindestens 70 recyceltem Material, die aber dennoch ihre Leistungsmerkmale wie die feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften von PUMAs dryCELL-Technologie beibehalten.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Forever Better hat sich PUMA ehrgeizige Ziele in Bezug auf die Verwendung von Materialien aus nachhaltigeren Quellen und die Erhöhung des Anteils an recyceltem Material in seinen Produkten gesetzt. Bis 2025 sollen 75 des Polyesters, das in der Bekleidung und den Accessoires von PUMA verwendet wird, aus recycelten Quellen stammen.

Die Produkte aus der RE:COLLECTION werden in der Saison Herbst/Winter 2022 in den PUMA Stores und auf PUMA.com erhältlich sein.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Schon seit mehr als 70 Jahren setzt sich PUMA unermüdlich für Sport und Kultur ein, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte für die Bereiche Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. In Zusammenarbeit mit renommierten Designern und Marken überträgt PUMA Einflüsse aus der Welt des Sports auf die Straßenkultur und die Mode. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit etwa 16.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

