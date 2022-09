München (ots) -Die geplanten Themen:Im Rausch. Russlands KriegInnensicht eines verfolgten Autors und ehemaligen SoldatenIm Westen nichts NeuesErste deutsche Verfilmung des Literaturklassikers von E.M. RemarqueIntimitätenSubtiler Roman über eine Dolmetscherin am Internationalen Gerichtshof in Den HaagÜberforderung, Zweifel und großes GlückExperimenteller Spiel- und Dokufilm über Mutterschaft mit Anke EngelkeIdentität, Gender und sexuelle OrientierungBerliner Ausstellung zur Geschichte der queeren Fotografiettt-extra: 71. ARD - MusikwettbewerbModeration: Max Moor"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Regina Rohde (WDR)Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5322157