(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.09.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich am Donnerstag leichter. Die Marktteilnehmer bleiben weiterhin zurückhaltend. Biontech, Evotec und MorphoSys liegen unter Druck. An der Wall Street zeigt sich der Sektor einheitlich. Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 12.944 Punkte, belastet von Puma, Adidas und Sartorius. Auf der anderen Seite stehen Deutsche Bank, Fresenius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...