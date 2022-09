Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. September 2022. TERMINE UNTERNEHMEN 14:30 DEU: Uzin Utz, außerordentliche Hauptversammlung DEU: Großer Verfallstag an der Börse >Verfallstage an der Börse TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Industrieproduktion 08/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:00 DEU: Baugenehmigungen 07/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q2/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:00 EUR: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...