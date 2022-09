DJ PTA-Adhoc: S IMMO AG: Strategie-Update

Wien (pta048/15.09.2022/19:00) - Die S IMMO AG forciert die Veräußerungen deutscher Wohnimmobilien und wird den Erlös in andere Kernmärkte, insbesondere in Büroimmobilien in Österreich und Ungarn, investieren.

Vorstand und Aufsichtsrat der S IMMO AG haben heute folgende Weichenstellungen zu einer adjustierten Portfoliostrategie beschlossen: Die in den letzten Jahren im deutschen Wohnportfolio der S IMMO erzielten Wertzuwächse sollen zeitnah realisiert werden. Die bestehende und durch Verkäufe von deutschen Wohnimmobilien (Buchwert des gesamten deutschen Wohnportfolios zum 30.06.2022: EUR 846,1 Mio.) freiwerdende Liquidität soll - insbesondere in Büroimmobilien in Ungarn und Österreich - (re-)investiert werden. Die S IMMO rechnet infolge der Zukäufe und der Portfolio-Umstrukturierung ab 2023 mit deutlich positiven Auswirkungen auf ihre Ertragskennzahlen.

Die S IMMO soll durch diese Neuausrichtung und nach der mehrheitlichen Übernahme durch CPI Property Group ("CPIPG") von operativen Synergien und der engen Zusammenarbeit mit der CPIPG profitieren. So wird derzeit zum Beispiel die Akquisition der ungarischen Büroimmobilien der CPIPG (einschließlich der IMMOFINANZ) diskutiert, wobei an related party transactions hohe Transparenz- und Compliance-Ansprüche gestellt werden. Dies unterstreicht die Grundsatzhaltung der beteiligten Unternehmen, höchste Corporate-Governance-Standards einzuhalten.

Die S IMMO wird ein eigenständiges Profil und Geschäftsmodell bewahren und als Bestandhalterin eines hochqualitativen Immobilienportfolios mit Fokus auf Büroimmobilien in Hauptstädten in der Europäischen Union positioniert bleiben. Die S IMMO baut dabei weiterhin auf ein äußerst solides und ausgewogenes Finanzierungsprofil und ihre entsprechende Eigenfinanzierungskraft auf den Kapital- und Finanzmärkten, gewinnt mit der CPIPG aber einen zusätzlichen äußerst starken Finanz- und strategischen Partner. Dies wird beide Gesellschaften wechselseitig stärken und die Gruppe in die Lage versetzen, von der langjährigen hervorragenden Etablierung der S IMMO und der CPIPG und ihren jeweiligen Stärken zu profitieren.

