Der Eingriff wurde bei einem Patienten aus Kasachstan mit Nierenversagen im Endstadium durchgeführt

Burjeel Medical City (BMC) bietet einheimischen und ausländischen Patienten die Möglichkeit, sich in Privatkliniken in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten einer Nierentransplantation zu unterziehen. BMC führt seit Kurzem Nierentransplantationen durch. Die erste derartige Transplantation wurde erfolgreich bei einem Patienten aus Kasachstan im BMC, einem quaternären Kompetenzzentrum für Gesundheitsversorgung der Burjeel Holdings, durchgeführt.

The medical team that performed the kidney transplant at Burjeel Medical City (Photo: AETOSWire)

Der Patient litt an Nierenversagen im Endstadium und erhielt seit März 2022 eine Dialysebehandlung. "Der Patient war körperlich fit und wies keine anderen Kontraindikationen auf. Die Operation wurde durchgeführt, nachdem sowohl der Patient als auch der Spender (der Neffe des Patienten) gründlich untersucht und als für die Operation geeignet befunden worden waren", so Dr. Rehan Saif, Leiter der Transplantationschirurgie am BMC.

Dr. Venkat S. Vellanki, beratender Nephrologe am BMC, der ebenfalls zum Ärzteteam zählte, äußerte sich dazu wie folgt: "Nur sehr wenige Einrichtungen können eine Betreuung von Nierenpatienten mit komplexen medizinischen Anforderungen rund um die Uhr unter einem Dach anbieten. Wir verfügen über ein multidisziplinäres Team, das von modernster Technologie unterstützt wird, um Nierentransplantationen zu durchzuführen. Das BMC ist in der Lage, die vielfältigen individuellen Bedürfnisse von Nierenpatienten auf effiziente Weise zu erfüllen."

Die Spenderoperation wurde mit der neuesten laparoskopischen 3D-Technologie durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine minimalinvasive Methode, welche die Sicherheit des Spenders steigert. Nachdem die Spenderoperation nach vier Stunden abgeschlossen war, dauerte die Vorbereitung des Transplantats 45 Minuten. Die Empfängeroperation war ebenfalls nach vier Stunden abgeschlossen. Dem Ärzteteam zufolge erholen sich sowohl der Patient als auch der Spender gut von der OP.

Naser Al Riyami, Chief Operating Officer von BMC, kommentierte dies folgendermaßen: "Dank unserer langjährigen Erfahrung im Gesundheitswesen haben wir wertvolle Erkenntnisse darüber gewonnen, wie man die Bedürfnisse und Anforderungen von Menschen aus aller Welt erfüllt. Wir nehmen unsere Verantwortung, den Patienten einen herausragenden Service und eine hervorragende medizinische Versorgung zu bieten, sehr ernst. Wir hoffen, dass dank solcher Verfahren künftig mehr ausländische Patienten für die medizinische Versorgung in die VAE kommen werden. In Zukunft wollen wir auf dem Gebiet der Nierentransplantation neue Maßstäbe setzen."

Über Burjeel Medical City

Burjeel Medical City (BMC) ist eine multidisziplinäre Klinik und ein quaternäres Zentrum für Gesundheitsversorgung in Abu Dhabi, VAE, mit 400 Betten. BMC bietet hochwertige Spezialbehandlungen und Notfallversorgungsmaßnahmen in mehr als 39 Fachgebieten für Erwachsene und Kinder und stützt sich auf modernste Medizintechnik und ein internationales Expertenteam, das von weltweit führenden medizinischen Gremien zertifiziert ist.

